Diez experiencias que debes vivir sí o sí en las Fiestas de Aranda 2023

Loreto Velázquez Aranda

Recuperados del festival Sonorama Ribera y antes de la Fiesta de la Vendimia, Aranda de Duero prepara sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Viñas, 10 días de fiestas en una ciudad en la que nadie se siente forastero. Este año no hay toros pero el ambiente está asegurado con buena música, teatro, actuaciones callejeras, una feria de magia que ha llegado para quedarse, y eventos que nadie quiere perderse como la Fiesta del Cañonazo y la ofrenda de flores, la Bajada de las Peñas, las verbenas y conciertos, los bailes vermú, los planes para niños, las cucañas en el rio Duero, la exhibición de paracaidismo, los fuegos artificiales y la esperada feria de atracciones, que este año trae una novedad importante.

Y es que, en respuesta a la propuesta realizada por la Concejalía de Acción Social y la delegación arandina de la Asociación de Autismo Burgos, los días 10 y 11 de septiembre, de 18.00 a 20.00 horas, las atracciones funcionarán sin música para que los niños con trastorno del espectro autista puedan disfrutar también de ellas. Como siempre, habrá autobuses gratuitos para facilitar los traslados a la feria y al mercado de venta ambulante, aunque en esta ocasión y debido a las obras del centro, las paradas cambian y harán escala en el colegio Castilla, de la Avenida del Ferial, y en la plaza de Santiago, junto al bar La Torre.

Estas son las 10 experiencias que no debes perderte este año 2023.

JuanesECB

1. Conciertos estelares

Aunque el concejal ha heredado la mayor parte del programa, el nuevo responsable político, José Antonio Fuertes, ha querido dejar la impronta del cambio apostando por 4 conciertos estelares que serán gratuitos para el público.

- El cantante colombiano, premiado con 26 Grammy Latinos, Juanes, abrirá cartel el domingo 10 de septiembre, con un concierto que tendrá lugar en El Picón. El artista presentará su último trabajo, ‘Vida cotidiana’ aunque seguro que no faltarán clásicos como `A Dios le pido’ o la “Camisa negra”.

- El día 11 tomará el relevo Orchestral Manoeuvres in the Dark, conocida por su acrónimo OMD. La banda británica cuenta con una dilatada trayectoria en música pop y electrónica, con éxitos como ‘Enola Gay’ (1980) o ‘If you leave’ (1986). En España, el tema ‘Genetic Engineering’, fue el número 1 en la lista de los 40 Principales.

- El martes, 12 de septiembre, la fiesta se traslada a la plaza Mayor con la banda uruguaya ‘No te va a gustar’. Llegan tras pasar por ciudades como Barcelona, Madrid o Ibiza.

A estos conciertos se unirán las tradicionales verbenas en la plaza Mayor con la orquesta Súper Hollywood (sábado 9), Ipanema (domingo 10), La reina del show (lunes 11), Azabache (viernes 15) e Insignia (sábado 16) así como la Feria de la Música y el concierto de ‘Los 40 dance’ del jueves 14.

La ofrenda de flores a la Virgen es uno de los momentos más especiales

2. Un barco fenicio

Más novedades, un barco fenicio con paseos por el río Duero. Gracias con un acuerdo con el club malagueño campeón de remo de Andalucía, el viernes 8 de septiembre habrá una exhibición por la mañana. Por la tarde el barco quedará abierto para que se pueda visitar e incluso pasear por el río.

La feria de atracciones estará una vez más en el recinto ferial pero habrá dos días en los que durante dos horas no habrá músicaLoreto Velázquez

3. Una feria de Magia más sensible

Conscientes de que la Feria de la Magia se desarrolla en días laborables, el nuevo equipo de gobierno ha decidido expandir la actividad a colegios y residencias de personas mayores para que nadie se pierda nada. Con este mismo objetivo, la gala que antes se organizaba de forma privada en el centro cultural Caja de Burgos, a partir de ahora será pública en la plaza Mayor.

4. Sin toros pero con un Grand Prix y un torneo de Tik Tok

Ante la ausencia de la feria taurina, el Ayuntamiento ofrece dos alternativas: el Grand Prix, el domingo 10 de septiembre, a las 18.00 horas en el campo de Rugby, y el campeonato de Tik Tok, que tendrá lugar en la plaza Virgen del Carmen, el lunes 11 de septiembre.

Peña Tierra ArandaECB

5. Bajada de las Peñas con un nuevo toque

La Bajada de las Peñas es uno de los eventos más esperados y particulares de las fiestas de Aranda. En su origen era el camino a la plaza de toros y el regreso a las bodegas subterráneas. Hoy, sin toros, uno de los días el recorrido cambiará y por primera vez en la historia saldrá del partido de balonmano, que abre temporada. “Fue una iniciativa que me propusieron algunas peñas y entendía que era interesante”, argumenta el concejal José Antonio Fuerte.

Las cucañas sobre el rio Duero

6. Tres tradicionales 'cucañas' sobre el Duero

Los días 13, 14 y 15 de septiembre, a las 18:00 horas, la ribera del Duero acogerá este juego, original del siglo XVI, en Nápoles, consistente en marinear, solo con brazos y piernas, por un poste horizontal de unos 5 metros de largo embadurnado de una sustancia resbaladiza. La diversión está asegurada.

Varias personas contemplan los fuegos artificiales.

7. Cuatro noches de fuegos artificiales

Como siempre habrá fuegos artificiales aunque se retrasan un poco para facilitar la llegada de los que participan en la Bajada de las Peñas. Tendrán lugar a las 23.15 horas el sábado 9 de septiembre, domingo, día 10; lunes día 11 y sábado, 16 de septiembre. Se mantiene la ubicación junto al instituto Tomás Pascual. Como cierre, el domingo, 17 de septiembre habrá una traca fin de fiestas en la plaza Mayor.

8. Teatro para grandes

Para el público adulto, pero con necesidad de comprar entrada, hay 8 citas: ‘El crédito’ de teatro Benavente (domingo 10 de septiembre); ‘Un cero a la izquierda’ de Teatro Eslava (lunes); ‘Marido por sorpresa’, de Teatro Eslava (martes 12); ‘Vaya pareja de miedo’, también de Teatro Eslava (miércoles 13); la comedia ‘Tu de quién eres’ de Hijos de la Colmena (jueves 14); ‘Dinero negro’ de Cartel Teatro (viernes 15); ‘Gloriosa’ de Escena ES3 (sábado 16), y ‘Benditas’ de Deseo Teatro (domingo 17). Todas las representaciones destinadas al público adulto tendrán lugar en el auditorio de la Casa de Cultura. Las entradas se pondrán a la venta en la Casa de Cultura.

Imagen de archivo de uno de los muchos espectáculos callejeros que organiza Aranda por fiestasLoreto Velázquez

9. Y para pequeños

Pensando en los niños hay seis obras de teatro gratuitas: ‘Lavando Voy’, el lunes 11 en la plaza Laguna Negra (18.30 horas); ‘Rock para toda la familia’, el martes 12 a las 13.00 horas en la plaza Mayor; ‘Ha nacido una bufona’, el miércoles 13, en el paseo Picasso (18.30 horas); ‘El Alquimista del sonido’, el viernes 15, en el parque María Pacheco (18.30 horas); ‘Que lata de lata’, el sábado 16 en el auditorio El Alforjillas (18.30 horas) y los encierros infantiles de Tirotateiro, la mañana del domingo 17, por las calles del centro.

Los cabezudos y gigantes forman parte de la tradición arandinaLoreto Velázquez

10. Viva la tradición: Gigantes y Cabezudos

Para las familias, los gigantes y cabezudos recorrerán las calles del centro los días 9, 11, 12, 16 y 17, a partir de las 12.00 horas. Estarán acompañados por la Banda Municipal de Dulzainas y Tambores de la E.M de Folclore de Aranda de Duero.

Con un presupuesto de unos 550.000 euros, el concejal de Festejos asegura que su objetivo es relanzar las fiestas con un programa que cambiará a partir del año que viene, para que “sean unas fiestas de alto nivel, acorde a lo que esperamos y debería ser”, concluye.