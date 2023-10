‘Bodegas entre velas’ puede ser “un evento importante para el futuro turístico de Aranda”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo concejal de Promoción y Turismo, Juan Manuel Martín, lo tiene claro: la iniciativa ‘Bodegas entre Velas’, que impulsaron el sábado las peñas de Aranda de Duero, con el apoyo del Ayuntamiento, ha sido un éxito absoluto. “Fue algo maravilloso, las calles repletas de gente, muchísimos turistas y colas de más de una hora para bajar a las bodegas y ver los diferentes espectáculos. La gente salía encantada”, destaca agradecido y sorprendido porque nadie esperaba que la acogida fuese tan multitudinaria. “Puede ser un evento importante para el futuro turístico de Aranda”, subraya.

Por el momento el concejal va a convocar a las peñas para ver en qué se puede mejorar, “pero la idea es que repita y se potencie”. Según explica, las bodegas subterráneas son un recurso turístico de primer orden y el elemento más diferenciador, “lo que no tiene sentido es tenerlas cerradas” porque “con muy poquito se pueden hacer muchas cosas”.

Aunque todavía no hay una cifra balance del total, los datos por bodegas son esperanzadores: más 1.500 personas, repartidas en turnos, en cada una de las bodegas. “La valoración como organizadores es muy positiva para todas las peñas: el control de accesos se hizo bien, no hubo ningún percance y las actuaciones estuvieron muy bien, en un formato corto que favoreció la circulación por las bodegas”, analiza desde la peña La Amistad, su presidente, César Martín.

En la bodega de la peña Tierra Aranda también fue un éxito con 3.000 personas.

Noche de velas en la peña La AmistadPeña La Amistad

Hay que recordar que en total participaban 10 bodegas: la de 'Requejo', de la peña Tierra Aranda; ‘El Bolo’, de la peña El Chilindrón; ‘La Botica Vieja’, de peña La Amistad; ‘La Navarra’, de la peña La Ribera; ‘Los Martínez’, de El Jarro; ‘La Manca’, de El Alboroto; ‘Juan Antonio’ de La Capea; la bodega ‘del Moreno’, de El Cubillo, y las dos municipales, de Las Ánimas y de las Caballerizas, con espectáculos diversos de teatro, música, poesía y arte.

La iniciativa sin embargo, tiene su origen en el año 2019 en Tierra Aranda y El Chilindrón. Después de pandemia, en 2022 retomaron la actividad, eligiendo el mes de octubre, como fecha más propicia.

El alcalde de Aranda, Antonio Linaje con los concejales Ana María Hervás y Juan Manuel MartínECB

Fiduero

Como nuevo concejal de Promoción y Turismo del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Juan Manuel Martín prepara ya el calendario anual de ferias. “Voy a contar con todas las asociaciones y colectivos”, avanza con la mirada puesta en Fiduero, una feria importante durante muchísimos años, pero cuestionada por muchos en los últimos, y que lleva 3 ediciones sin celebrarse. “Mi intención es recuperarla y ponerla en marcha, pero siempre con el consenso y la participación de la asociación de Empresarios Asemar, con la que activaremos una mesa de trabajo”.

La misma filosofía seguirá con la Feria del Automóvil de Ocasión, que primero se organizaba como evento único, y en las últimas ediciones se adhería a Fiduero, como complemento. “Voy a hablar con el sector para conocer sus necesidades”, responde.

Especial relevancia tendrá este año los premios Envero, que celebran su vigésimo quinta edición. “Habrá que hacer algo especial”, apunta, sin tener decidido aún si el Envero Fest, volverá a la plaza Mayor, como en su origen, o se mantendrá como la última edición en el recinto ferial.

Gastroduero

Las malas noticias llegan a Gastroduero, una de las novedades que prometió el anterior equipo de gobierno y que hasta ahora no ha visto la luz. “El nombre es muy bonito pero cuando he llegado aquí no había nada trabajado. No digo que no sea una buena idea, pero con los problemas de personal que tiene la Concejalía en estos momentos, con la mitad de la plantilla, no me puedo comprometer”, zanja.

El concejal de Turismo hace estas declaraciones mientras participa junto el alcalde, Antonio Linaje, y la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, en II Foro Urbano de España que se desarrolla estos días en la ciudad de Granada. “Se trata del espacio abierto y permanente más importante del país sobre desarrollo urbano sostenible en el que se estudian Planes de Acción a todos los niveles”, explican desde el Ayuntamiento ribereño.