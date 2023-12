Digitex despide en Aranda a otras 9 trabajadoras

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Nueve trabajadoras de Digitex Aranda han sido despedidas. Según explica la presidenta del comité de empresa, Marta Pascual, el declive es continúo y cada vez más preocupante en una compañía de telefonía que comenzó a operar en Aranda de Duero en el año 2005 y que llegó a superar los 200 trabajadores. Hoy apenas quedan 41. “Menos dos hombres, somos todo mujeres”, explica.

En su opinión, la empresa lleva años forzando las bajas voluntarias. Según detalla, la situación se ha vuelto insostenible desde que Digitex pasó a Comdata y sobre todo, desde que en enero se materializó el traspaso a Konecta. “En octubre les dijeron a las 9 compañeras afectadas por el despido, que el servicio 11888 iba a desaparecer y que ellas iban a pasar a un departamento de formación para ser después reubicadas en otro servicio. Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula cuando el pasado 27 de noviembre les notificaron el despido”, lamenta indignada porque el comité de empresa no se enteró hasta el final. “Desde que hemos pasado a Konecta, el descontrol es total. Es evidente que la empresa no busca el diálogo. No tenemos un departamento de recursos humanos y no tenemos a nadie a quién dirigirnos. Todo tiene que pasar por la supervisora y nos contestan cuando quieren, si quieren”.

"Esto no hay quien lo aguante"

La merma de la plantilla ha sido progresiva. “Ha habido despidos pero también mucha gente se ha ido porque esto no hay quien lo aguante y ahora es mucho peor. Los trabajadores están agotados y tienen un estrés que desde luego no se paga con el salario mínimo, que es lo que recibimos”, rechaza con inquietud porque desde que cogieron el servicio de atención al cliente de una entidad financiera, “tenemos que hacer muchas tareas de banco para las que no tenemos preparación, como informaciones de cuenta, disponibilidad de cajeros o banca digital”. “Hacemos el trabajo de oficina de un banco pero por la mitad de precio. Somos una maravilla para ahorrar costes”, ironiza consciente de que la mayoría de las llamadas que hacen los clientes son para exigir que se resuelvan problemas.

El momento es especialmente delicado. “Ahora hemos sabido que con este servicio vamos a volver a subrogarnos a otras dos empresas, pero no sabemos en qué condiciones. Desde luego la sensación que tenemos es que los 41 trabajadores de Aranda de Duero corren el riesgo de quedarse fuera porque todo parece indicar que lo que quieren es deshacerse de todos nosotros”.

Bajas por ansiedad

Algunos trabajadores están de baja por ansiedad. “El cliente no es nada amable. Te insultan, te gritan y nosotras solo podemos aguantar y pedir disculpas”.

Desde el comité de empresa han llevado el asunto a Inspección de Trabajo. “Tenemos 35 denuncias”, asegura con la mirada puesta en las condiciones y en un salario que la empresa solo subió cuando el Estado obligó porque no llegaban al salario mínimo interprofesional. “Aquí por 30 horas cobras poco más de 900 euros, ya incluyendo las pagas extras”, lamenta al recordar que ejercen como gestores de banca. “No somos gestores de telemarketing”.

A eso hay que añadir la “imposibilidad de conciliar la vida privada con la laboral”. “Antes teníamos un calendario con los fines de semana que trabajábamos, pero ahora ya no tenemos nada. Hay que esperar al día 20 de cada mes para saber cómo será el horario del siguiente, y eso por no hablar de los medios que nos dan, tan obsoletos que muchos usamos nuestro propio móvil”, concluye la presidenta del comité de empresa de Digitex Aranda, Marta Pascual.

No es la primera vez que la compañía recurre al despido. El pasado verano, el conflicto se resolvió con un preacuerdo entre la mayoría sindical y Comdata-Digitex que recogía la sustitución de despidos forzosos, por salidas voluntarias de trabajadores menores de 50 años con una indemnización de 30 días por año trabajado los 12 primeros años de antigüedad y de 20 días por año los siguientes, hasta 18 años de antigüedad.