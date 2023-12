“La liberación de concejales es indispensable para cambiar el rumbo del Ayuntamiento”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Aunque antes de las elecciones municipales, el Partido Popular y el PSOE pusieron el debate sobre la mesa y se mostraban a favor, la oposición ya se lo ha advertido al alcalde, Antonio Linaje: no aprobarán los presupuestos si no retira la propuesta de liberación de concejales que plantea el equipo de gobierno de Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos. Sin embargo, y aunque saben que están en minoría, el concejal de Hacienda, Guillermo López, insiste: “la propuesta se mantendrá porque es indispensable para cambiar el rumbo del Ayuntamiento”.

El equipo de gobierno de Antonio Linaje está dispuesto a recalcular el número de concejales liberados y de los 4 iniciales que planteaba, ya lo limita a uno a jornada completa en Promoción y Desarrollo, y dos a media jornada, en Urbanismo y Medio Ambiente. En su opinión, hay áreas que son “absolutamente necesarias” como Promoción, no solo por la particularidad de un departamento que exige al concejal que “esté permanentemente fuera buscando empresas”, también es porque además ostenta el cargo de teniente alcalde. “También creemos que Urbanismo y Medio Ambiente son áreas especialmente delicadas que deberían contar con un concejal con tiempo real de dedicación. En ciudades de nuestro tamaño es lo normal. La anomalía es lo que vivimos en Aranda”, defiende.

Aunque los partidos mayoritarios estaban a favor de la medida antes de las elecciones, de hecho alguno pedía liberar tanto en el equipo de gobierno como en la oposición; al no haberse aprobado entonces, ahora PP y PSOE entienden que debe dejarse a un lado hasta que se debata de nuevo en 2027 cuando finalice la legislatura o al menos de forma independiente a los Presupuestos.

Sin su apoyo el equipo de Gobierno no logrará aprobar los Presupuestos. “Sabemos que somos 9 frente a 12. No queremos centrar el debate en las liberaciones porque los presupuestos son mucho más, pero es muy importante porque mejoraríamos mucho el funcionamiento del Ayuntamiento. Además, si vamos al coste, es una cantidad relativamente pequeña. Comparado con otras cifras podemos hablar de 130.000-140.000 euros cuando por ejemplo al arreglo de calles destinamos 500.000”, afirma convencido de que las liberaciones no deberían extenderse en ningún caso a la oposición.

Aunque los informes los firman los técnicos, argumenta, el papel del concejal del área es principal para organizar el trabajo y fijar prioridades. “Para eso hay que conocer bien la realidad de cada departamento y estar en el día a día, tomando unas decisiones que son fundamentales para que los proyectos lleguen a término”, defiende.

Hay que recordar que a día de hoy el único liberado, con sueldo, es el alcalde. El resto de concejales únicamente cobra por la asistencia a los plenos y a las comisiones. “Si de verdad queremos cambiar las cosas hay que estar ahí”, apremia.

Inversiones

De los presupuestos dependen entre otras muchas cuestiones los 14 millones de euros contemplados para inversiones. “Antes de meternos en grandes proyectos hemos centrado el objetivo en mantener y recuperar lo que ya tenemos”, asegura el concejal de Hacienda, con la mirada puesta en instalaciones deportivas y culturales “que llevan muchos años desatendidas” como la Casa de Cultura, la biblioteca, la Casa de la Juventud, el pluriempleado edificio de las Francesas, el antiguo Molino, o el polideportivo Santiago Manguán y el estadio Juan Carlos Higuero. “De los presupuestos también dependen los 14 millones de fondos europeos, de los cuales 6 o 7 ya están comprometidos”, añade consciente de que sin presupuestos se podrían tramitar “pero tardaríamos más y no los podemos perder”. Tampoco olvida el millón de euros de modificados que precisan obras heredadas como la piscina municipal, los Jardines de Don Diego o el puente Bigar.

Pese a las dificultades, el concejal de Hacienda no pierde la esperanza. “Nosotros seguimos abiertos a seguir dialogando y a ceder, pero hay un mínimo de liberaciones que hay que sacar porque no es un capricho. Nosotros no venimos a vivir de la política. Todos tenemos nuestra profesión y cuando acabe volveremos a nuestros trabajos, pero eso no quiere decir que podamos vivir del aire”, insiste a sabiendas de que “es muy probable que los concejales que se puedan liberar cobren menos en el Ayuntamiento que en sus trabajos”. “Esto hace falta para cambiar de verdad el rumbo porque a día de hoy el funcionamiento del Ayuntamiento es bastante mejorable. Falta comunicación interna y externa y coordinación”, termina el concejal Guillermo López.