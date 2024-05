Así vive el pueblo más pequeño de la Ribera del Duero. “De España Vaciada nada, queremos vivir aquí”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

La Sequera de Haza nunca ha sido un pueblo grande, pero hoy, con 27 vecinos empadronados y solo 15 personas viviendo todo el año, se alza como el pueblo más pequeño de la Ribera del Duero. La vida ahí no es fácil, pero su alcalde, Roberto Arroyo, insiste: "De España Vaciada nada, queremos vivir aquí". "Cada uno quiere vivir donde están sus raíces; el problema está en la falta de servicios", reivindica.

En La Sequera están acostumbrados a vivir sin tiendas, sin colegio y sin bar, pero a lo que no renuncian es al servicio médico que les han arrebatado. "Antes el médico venía dos o tres veces por semana una hora, hubiese o no gente, pero a raíz de la pandemia, cuando entró en el gobierno Ciudadanos, la Junta de Castilla y León decidió que los municipios con menos de 50 cartillas no tendrían médico y solo tenemos un día una enfermera; es completamente discriminatorio. Era el único servicio que teníamos garantizado. ¿Cómo quieren que la gente se quede en el medio rural en estas condiciones?", cuestiona.

Es la pescadilla que se muerde la cola. “No hay gente porque no hay servicios, y no hay servicios porque no hay gente”, lamenta, convencido de que tener un médico una vez a la semana, una hora, no supone un gasto desmesurado, pero cumple una función básica para mantener vivo el medio rural. “El médico de familia es más que un médico. Es muy triste que también perdamos este servicio. Tendría que existir sí o sí”.

Imagen del alcalde de La Sequera, Roberto ArroyoR.A.

Su preocupación se extiende a las viviendas. “Llevamos años pidiendo ayuda para rehabilitar las casas que están en ruina. Este tipo de expedientes son caros; el Ayuntamiento debe pagar la demolición y luego se supone que los propietarios pagan, pero el problema es que muchas veces no sabemos ni de quién son. Tener casas rehabilitadas o al menos sin ruinas abriría la posibilidad de que alguien se planteé venir a vivir o tener una segunda residencia aquí”, apremia.

Sin industria, La Sequera vive principalmente de la agricultura, pero también hay mucho jubilado. “No tenemos bar, pero el centro social que hay dentro del Ayuntamiento funciona de forma mancomunada”.

Los vendedores ambulantes tampoco son una opción, porque a excepción del panadero, que va siempre una o dos veces por semana, no hay garantía con el resto. “El de congelados suele venir una vez por semana y luego en verano puede venir alguno más, pero tampoco somos un pueblo que crezca mucho en verano. Antes era otra cosa, pero ahora los veranos son 15 días”, señala con la mirada puesta en el principal día, el 15 de agosto, cuando La Sequera celebra el día de su Virgen de la Asunción.

Para comprar, los vecinos tiran de coche propio y pueden elegir entre las dos plazas más cercanas, Aranda y Roa. Ambas distan 20 kilómetros de La Sequera. Los sábados tienen la posibilidad de coger, previo pago, el autobús que les lleva a las 9.00 horas a Aranda y regresa a las 14.00 horas. “Hay algún niño también, pero van a estudiar a Aranda”.

Roberto lleva como alcalde veinte años y aunque el presupuesto es muy limitado, “hemos hecho bastantes cosas, como el arreglo integral del Ayuntamiento que estaba muy mal; la rehabilitación del lavadero antiguo y de la fuente; la reforma de la pista polideportiva, que se hizo en los años 80 y estaba muy deteriorada, y el cementerio que, previa cesión de uso de la Iglesia, hemos podido renovar todo el perímetro de muros”.

Como ocurre en muchos pueblos, en el cementerio no hay panteones, solo enterramientos en tierra. “Somos un pueblo pequeño y pobre, no da para más”.

Una de las prioridades como alcalde ha sido proteger el patrimonio histórico y natural. En el primer objetivo y gracias al apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid se han realizado excavaciones en los restos de la ermita de San Nicolás donde “hay una necrópolis medieval de gran importancia”. “Tenemos un proyecto para musealizar el espacio con el fin de protegerlo y darlo a conocer”, avanza.

El moral de las Tormentas de La Sequera es espectacularR.A.

En cuanto al legado natural, el ‘moral de las Tormentas’ quedó sexto en el concurso al Árbol de Año en España de 2022 que organiza la asociación Bosques Sin Fronteras. “Eso nos dio bastante visibilidad”, recuerda decidido a seguir impulsando su protección. “Ahora vamos a solicitar a la Junta de Castilla y León una protección especial para que lo declaren Árbol Notable, según la Ley de Patrimonio Natural”.

Proyectos

De cara al corto plazo, el pueblo ha recuperado ‘El Prado’ que desde los años 80 daba cobijo a una chopera. “Con el dinero que hemos sacado hemos resembrado la pradera y nuestra idea es poner bancos y mesas junto al arroyo de La Serrezuela, mejorando el entorno de las fuentes ‘el Gato’ y la ‘Tejera’”, señala sin olvidar otros proyectos importantes como la renovación de la red de abastecimiento o la necesaria concentración parcelaria que todavía no se ha hecho.

La Sequera llegó a tener hace veinte años 60 habitantes; hoy cuenta con 28 y solo viven todo el año 15 personas. ¿Qué solución hay a la despoblación? ¿Se puede evitar? Él lo tiene claro: la solución pasa inexorablemente por un cambio de actitud de las administraciones. “Deben invertir para que haya servicios y bonificar, vía exención de impuestos, la llegada de empresas que generen empleo, porque la agricultura no tiene nada que ver con antes. Lo que antes hacían 30, ahora lo trabajan tres; ya no necesitan tanta mano de obra”, advierte.

El futuro, desde luego, no pasa en su opinión por la proliferación de las granjas de cerdos, “que no traen empleo pero sí riesgo alto de contaminación del agua”, en una zona especialmente privilegiada y vulnerable por la cantidad de acuíferos y la calidad de sus aguas. “No estamos en contra de las granjas familiares, sino de estas ganaderías industriales que, al ser industria, deberían estar en los polígonos y no en los pueblos”, sostiene decidido además a defender a la alondra Ricotí, un ave esteparia en peligro de extinción que ha encontrado en el Páramo de Corcos su mejor hábitat. “Me encantaría hacer algún día un centro de interpretación que aunase el turismo ornitológico con la necrópolis de la Ermita de San Nicolás. Sería una nueva oportunidad de futuro”, concluye.