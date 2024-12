Aranda pide ser reconocida como un nodo estratégico logístico

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Decididos reforzar el desarrollo logístico, económico y territorial de la región, con especial énfasis en Aranda de Duero y su comarca, la asociación empresarial FAE Asemar ha presentado alegaciones a la Estrategia Logística 2030 de Castilla y León, que está elaborando la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León.

Entre las reivindicaciones principales destaca la inclusión de la línea ferroviaria Burgos-Aranda de Duero-Madrid en la Red Básica de la Red TENT-T. “Esta conexión es crucial para el desarrollo logístico de Castilla y León ya que facilitará la cohesión territorial y mejorará la competitividad empresarial”, defiende la presidenta de FAE Asemar, Cristina Martín.

Como tercer polo industrial de Castilla y León, argumenta, Aranda representa un núcleo clave para el transporte sostenible y eficiente. Por ello solicita la incorporación de la capital ribereña en la red CYLOG. “Aranda de Duero debe ser reconocida como un nodo estratégico logístico, con un tejido empresarial consolidado”, apremia con la mirada puesta en el proyecto del puerto seco. “Este avance facilitaría el acceso a los principales corredores logísticos nacionales e internacionales, como el Corredor Atlántico y el Mediterráneo”, afirma sin olvidar la necesaria finalización de infraestructuras críticas como la autovía del Duero (A-11), “una arteria esencial en el corredor transversal Portugal (Ciudad Rodrigo)-Valladolid-Soria-Zaragoza, que sigue incompleta tras más de 30 años”. “FAE ASEMAR subraya la necesidad urgente de completar esta infraestructura para potenciar la conectividad regional, reducir costes logísticos, mejorar la seguridad vial y reforzar la posición estratégica de Castilla y León en los corredores logísticos europeos”, subraya.

Frente común

En sus reivindicaciones, FAE Asemar cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Castilla y León, y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), que también han presentado alegaciones en el mismo sentido. “Este respaldo colectivo subraya la relevancia estratégica de estas infraestructuras para garantizar la cohesión territorial, el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento del tejido empresarial en toda la región”, señala con la esperanza de que “se consideren estas actuaciones como elementos prioritarios dentro de la Estrategia Logística de Castilla y León”.

Según Asemar, para seguir, no solo creciendo sino manteniendo el volumen actual de empresas, Aranda de Duero debe acometer dos retos principales. El primero pasa por la creación del tercer polígono Prado Marina II, un paso imprescindible para dar solución a la falta actual de suelo. Y es que, a día de hoy, Aranda no cuenta con suelo disponible para parcelas grandes de más de 30.000 metros cuadrados. “Si no hacemos algo, ya no tendremos capacidad de atraer grandes empresas en 5 o 6 años”, advertía hace unas semanas desde la junta directiva de Asemar, Roberto Rojo, con preocupación porque se han perdido importantes inversiones por no tener suelo. “Entre la redacción del plan y su ejecución, previo a la obra, llevará entre 4 o 5 años. No hay tiempo que perder”, apremiaba.

El segundo desafío se encuentra, como defiende la presidenta, en el futuro puerto seco, que se ubicará en una parcela propiedad municipal, la única que linda en más de 300 metros con el actual ramal de Prado Marina. “Es crucial encontrar una solución para este transporte intermodal”, añadía sin olvidar el tercer gran reto: la incorporación del hidrógeno, una exigencia vital para la industria mediana y pesada en los próximos años. “Que seamos el tercer polo industrial de Castilla y León no es casual, algo se ha hecho bien en este tiempo y algún atractivo ha tenido Aranda para que empresas del mundo se decidieran a tomar este lugar como destino. Eso hay que mantenerlo, no podemos vivir de las rentas”, concluye la presidenta.