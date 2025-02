La salida forzada de Virginia Martínez abre una guerra entre PP y Sentir Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El comunicado con el que el alcalde de Aranda exigió ayer al PP explicaciones sobre la situación de la concejala, Virginia Martínez, que ha sido en teoría expulsada del grupo municipal del PP, pero ni entrega el acta ni se pasa a los ‘no adscritos’, ha abierto una nueva guerra entre Partido Popular y Sentir Aranda.

Según explica el grupo municipal, “Antonio Linaje sigue haciendo una apropiación y utilización indebida de la institución del Ayuntamiento de Aranda que lo desautoriza como alcalde”. “Cuanto más actúa, más se pone de manifiesto su talante autoritario y déspota con actitudes que lo descalifican para poder representar con dignidad a la ciudadanía arandina, al carecer de toda ética y de obviar incluso la legalidad, algo que ya ha descrito con gran detalle y exactitud la exportavoz de Sentir Aranda, María de las Viñas Ortuño, que ha salido huyendo”, señalan.

Según explican, el PP presentó la semana pasada un escrito con la reorganización del grupo municipal. Sin embargo, el Ayuntamiento requirió al partido una serie de aclaraciones que el PP entiende como injerencias. “El alcalde de Aranda de Duero y de Sentir Aranda, vuelve a apoyarse en una Secretaría General que carece de legitimidad para considerar como legal escritos que no son respaldados por la firma de ningún funcionario, y como tal, son anónimos”. “El Partido Popular ha recibido un texto, al que se quiere dotar de la categoría de escrito de subsanación, que no lleva la firma de ningún funcionario, y que puede haber redactado cualquier técnico, acreditado o no, o incluso político”, rechazan.

Aunque el alcalde considera que la tesitura actual puede vulnerar los derechos de la concejala cuestionada, Virginia Martínez, el PP asegura que es falso. “La presentación de un documento de nuestro grupo municipal reorganizando la representación en las distintas comisiones, solo puede ejecutarse con todo el procedimiento de reestructuración cerrado y, por lo tanto, solo una mala praxis de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y del propio alcalde, que confunde la realidad con sus deseos, podría provocar un escenario del que nunca sería autor el Partido Popular”. “Están utilizando procedimientos que están siendo minuciosamente analizados por nuestros servicios jurídicos tanto en la parte política como en la técnica y sobre los que no se descartan las acciones legales que pudieran derivarse”, advierten.