Cinco plataformas civiles piden unión política para defender el Corredor Central ferroviario

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las plataformas que trabajan para la defensa del Corredor Central ferroviario denuncian la falta de compromiso político e insisten: los gobernantes deben defender un criterio único.

Según explican la Plataforma por el Ferrocarril Directo (Madrid-Aranda-Burgos), la Sociedad Civil Burgalesa (Socibur), la Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia (Codinse), el Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid (Galsinma) y Bureba es el Futuro, mientras corredores como el Mediterráneo o el Atlántico cuentan con una planificación basada en estándares europeos, el Corredor Central sigue relegado, algo que afectará negativamente tanto a Burgos como a Madrid. “Hoy, las prisas de este Gobierno por cerrar el apoyo prestado al País Vasco pueden derivar en dilapidar un corredor ferroviario directo desde Madrid a Europa, que en nada beneficia a los españoles”, lamentan.

Los colectivos reivindicativos coinciden en que si no llega a Madrid “el ancho europeo ni una conexión inmediata o directa con la Y vasca, se perderá una oportunidad de futuro”, cuando tiene “en la mano la solución más ventajosa, la de utilizar la línea Madrid-Aranda de Duero-Burgos”. “Los 300 km de ferrocarril directos de esta infraestructura son una oportunidad de futuro que están negando”, apremian.

Corredor Atlántico por ValladolidPlataforma Directo

Limitaciones impuestas

Entrados en materia, las plataformas aseguran que existen grandes diferencias técnicas, económicas y de planificación entre el Corredor Central y otros corredores peninsulares, y ponen como ejemplo las prestaciones europeas que se ofrecen con el ferrocarril hacia Logroño, Navarra, Zaragoza o Cataluña y, en un futuro, a Cantabria con la Y vasca, donde se aplican de forma automática, algo que no ocurre con Castilla y León. “Mientras unos obtienen grandes ventajas, otros padecerán unas limitaciones impuestas”.

Mapa Corredor MediterráneoPlataforma Directo

A este respecto, las asociaciones se preguntan por qué, si Europa exige el “uso mixto y ancho europeo para dar continuidad a las prestaciones en todas las vías ferroviarias europeas y ofrecer así un espacio único”, en España solo se aplica hasta Vitoria y no hasta Burgos. Tampoco entienden los motivos por los que Madrid y Castilla y León no hacen más presión al Gobierno central.

Por ello, insisten en la importancia de que los gobernantes defiendan un criterio común. “Solo se podrá conseguir esto de la mano de la información técnica que avale la conexión del Directo por el Corredor Atlántico”.

En su opinión, el Estado no apuesta por esta infraestructura, que limita a un criterio económico, por un “interés político” que obvia el “interés general”, “ya que Europa exige la continuidad de las prestaciones en infraestructura nueva y, además, está financiada por Europa”.

Juego sucio

Las plataformas lamentan que “desde hace años hay un juego sucio de los políticos con las infraestructuras de Burgos, que impide ver la luz de posibilidades que traería el desarrollo del Corredor Central y sirve como cortina de humo ante la mala gestión y falta de planificación de lo público”.

También señalan a los partidos políticos castellano-leoneses, “que acatan la gestión que se hace desde arriba y no tienen voz propia; se limitan al inmovilismo, no propician reuniones entre comunidades ni encuentros con empresarios y no se preocupan, por ejemplo, de las irregularidades legales del cierre”. “La política no ha sido, ni es, útil para nuestra provincia de Burgos y pasará factura a las comunicaciones nacionales ferroviarias y a la logística europea”, advierten.

Como solución, las plataformas piden una apuesta clara y rápida por la línea del Directo, donde “frente a los 649 pasos a nivel que existen en nuestra comunidad o a los 3.000 de todo el país y que actúan como barreras limitantes de cara al futuro, esta vía de comunicación no tiene ninguno”.