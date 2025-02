Ladrones profesionales roban en dos viviendas de La Calabaza

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras la oleada de robos en Villalba, la alarma se extiende a Aranda de Duero, concretamente al barrio de La Calabaza. Según explica el presidente de la asociación de vecinos, Joaquín Casado, el pasado 12 de febrero los ladrones entraron en dos viviendas. El primer asalto tuvo lugar a las 19:00 horas en un chalet con alarma, situado en la zona céntrica. “Es raro, porque es una zona muy habitada”, subraya.

Los dueños no estaban en casa, se encontraban de viaje, pero lo vieron todo por el móvil. “Tienen un sistema de alerta y vieron por las cámaras de seguridad cómo entraban dos hombres con pasamontañas y guantes”, asegura.

Aunque saltó la alarma y la Policía acudió rápido, los ladrones lo tenían todo muy bien planeado. En la puerta principal pusieron mesas de camping y sillas para impedir, o al menos retrasar, el acceso de la Policía, que al final tuvo que entrar por el garaje. A la hora de escapar, planificaron con premeditación la salida. “La Policía pensó que habían huido al monte, pero, según vimos después, los ladrones pudieron esconderse en la parcela anexa, porque previamente habían hecho un agujero en la valla lateral para tener una vía de escape rápida y segura”.

Para garantizar que nadie los viera, entraron además en la otra parcela contigua para desconectar las cámaras de vigilancia y quitar una luz de alcance que se enciende por proximidad. Así, aprovechando la oscuridad de la noche, el portavoz vecinal cree que se pudieron esconder. “Allí debieron esperar hasta que la Policía se fue y salieron por el acceso a la otra calle”.

La banda tenía claro el objetivo. “No iban por cosas voluminosas, ni televisiones ni nada. Solo buscaban dinero y joyas”, detalla, convencido de que eran ladrones profesionales. “Con la alarma sabían que tenían pocos minutos y fueron directamente al dormitorio principal”.

"Estudian dónde se meten"

En su opinión, podría tratarse de la misma banda que asaltó nueve viviendas en el pueblo de Villalba, en una sola noche, el pasado mes de enero. “Son gente profesional, preparada, y estudian dónde se meten, cómo es la casa y las posibles vías de escape”, analiza.

La segunda casa la revolvieron “entera”

En La Calabaza, la noche del 12 de febrero no terminó ahí. “De forma paralela, creemos que estos mismos ladrones entraron en una casa que no tenía alarma, y ahí sí la revolvieron entera. No se llevaron mucho, porque no es una casa habitada todo el año; es más bien de veraneo y algunos fines de semana”, relata.

Como presidente de la asociación de vecinos, Joaquín Casado ha registrado una solicitud al Ayuntamiento de Aranda para pedir que se mejore la iluminación. “Hay zonas con muy poca luz: algunas no tienen farola instalada, aunque sí está hecha la preinstalación, y en otras no se han cambiado las bombillas. Para nosotros sería muy importante que se reforzara el sistema como medida preventiva”, apremia.

Cámaras para controlar el tráfico

Por otro lado, la asociación de vecinos del barrio pide cámaras de videovigilancia, como las que ha instalado el Ayuntamiento en distintos puntos de Aranda, para controlar el tráfico. “Tenemos problemas con conductores que van en sentido contrario, porque aquí las calles son de un solo sentido, no de dos. Luego también hay conductores que van muy rápido en zonas donde el límite de velocidad está en 20-30 kilómetros por hora. Hay muchos niños que van en bici, y cualquier día puede ocurrir una desgracia”, argumenta el portavoz del colectivo.

Por el momento, el barrio está en alerta. “Hay miedo y la gente está reforzando la seguridad con alarmas, perros, luces… Estamos todos muy atentos, vigilando las vallas, y avisaremos a la Policía en cuanto veamos algo raro. Este es un barrio tranquilo y queremos que siga siéndolo”, termina agradecido porque tanto la Policía Nacional como la Local han intensificado la presencia en la zona.

La investigación sigue abierta en Villalba

En Villalba de Duero la investigación continúa, conmocionados aún por el modus operandi de los ladrones. Los hechos ocurrieron el 26 de enero, cuando una banda profesional intentó robar en nueve viviendas, cinco de ellas con los vecinos dentro. “En una, el propietario estaba en la cocina cuando se encontró al ladrón cara a cara. Afortunadamente el asaltante huyó. Iba con pasamontañas”, relataba a este periódico el alcalde Alberto Rasero.

El primer robo tuvo lugar a las 19.30 horas y el último a las 23.00 horas. “Eligieron muy bien dónde iban a entrar: todo eran chalets, y todas eran viviendas habitadas todo el año”. Por suerte, en las cinco viviendas donde había vecinos en su interior, no llegaron a acceder, “salvo el que se encontraron en la cocina”. “En las cuatro que entraron causaron destrozos y desorden”.