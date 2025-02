Estos son los nuevos servicios que ofrece la Ruta del Vino Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Ruta del Vino Ribera del Duero, la tercera más visitada del país, sigue creciendo y lo hace con la incorporación de tres ayuntamientos y siete nuevas empresas con las que suma 101 municipios y 242 servicios. Según explican desde la Ruta, en 2024 se anexionaron las bodegas: Viñas del Jaro, en Pesquera de Duero, Bodegas y Viñedos Casa Rojo, en Curiel de Duero y Pago de los Estares, en Fompedraza. Además se unen los restaurantes La Casita de la Planta, en Quintanilla de Onésimo, y La Posada de Pradorey, en Gumiel de Mercado (Burgos). La nueva oferta se completa con el Museo de Juguete que ha puesto en marcha recientemente Pago de los Estares.

En cuanto a municipios, se suman los ayuntamientos de Pardilla y San Juan del Monte, en la provincia de Burgos, así como el de Miño de San Esteban, en Soria.

Convencidos de que más allá de los números lo que importa es la calidad, la Ruta cuenta con 42 distintivos de Calidad SICTED que se otorgaron el pasado mes de noviembre a bodegas, alojamientos y restaurantes adheridos. “Es una certificación de calidad muy apreciada en el sector turístico, porque están avaladas por la Secretaría de Estado de Turismo”, señalan.

Proyectos para 2025

De cara al 2025, la Ruta del Vino tienen grandes expectativas con proyectos de interés como el Plan de Sostenibilidad que se está ejecutando y con el que esperan ampliar su proyección nacional e internacional a través de la campaña ‘Imposible de Embotellar’.

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico formado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero.

Está integrada por 351 asociados y adheridos y recorre las cuatro provincias castellanoleonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras internacionales como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.