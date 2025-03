Lucidus crea en Aranda una delegación para niños con altas capacidades

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Dos años después de su fundación en Burgos, la asociación Altas Capacidades Lucidus crea una delegación en Aranda gracias al empuje de un grupo de madres afectadas. La presentación oficial tendrá lugar el sábado 29 de marzo en la sala de Ibercaja de la capital ribereña. La entrada es gratuita.

Según explica una de las portavoces, Paz López, esta asociación trabaja para defender a los niños con altas capacidades, niños que tienen unas necesidades educativas especiales, pero que, en la mayoría de colegios, no tienen respuesta por falta de preparación en el profesorado y otras prioridades del sistema educativo.

Especial preocupación, asegura, despiertan los niños que tienen doble excepcionalidad. “En cuanto tienen algún síndrome del espectro autista, dislexia o déficit de atención, se les diagnostica y se deja a un lado su condición de niños con altas capacidades”, lamenta.

En la mayoría de colegios, la situación es similar. “Si no reciben el estímulo que precisan, se aburren miserablemente, y entonces ya depende de su carácter: si es tranquilo, se meterá en su mundo, y si es más movido, fastidiará la clase”.

Así es el perfil

Pero, ¿cómo es el perfil de este tipo de menores? Según explica, y aunque no se puede caer en el error de la generalidad, son niños muy curiosos, con un vocabulario muy amplio y con gran facilidad de aprendizaje, “que van sobrados en Primaria, pero no tienen hábitos de estudio”, y tienen un elevado sentido de la justicia y de la injusticia. “Son como personas mayores metidas en un cuerpo pequeño”.

Tampoco están todos los que son. “Según la campana de Gauss, hay un 10 %, pero no detectan a todos, y algo que también nos llama mucho la atención es que la mayoría son chicos”, asegura, convencida de que hay muchas chicas, pero no están ‘diagnosticadas’. “Muchos de estos niños acaban siendo acosados por empollones o porque no se integran”.

Aunque son conscientes de las dificultades que entraña una clase con 25 niños, la asociación insiste en la importancia de implicar a los orientadores para que, de alguna manera, se pueda reforzar y profundizar en alguna materia donde el niño tenga un interés especial. “Muchas veces, lo que te ofrecen es saltar un curso, pero siempre es decisión de la familia y no siempre es una elección fácil si implica perder amigos y readaptarse”.

En sus primeros pasos en Aranda, la asociación ha realizado alguna actividad en el centro de ocio juvenil del edificio de las Francesas y algún taller en la sede de Sentir Aranda. “Nuestra idea es organizar actividades para que las familias no tengan que desplazarse a Burgos”.