Tras 20 años de impago y descontrol, el Ayuntamiento de Aranda solo podrá reclamar los últimos 5 años a la concesionaria del parking Sol de las Moreras

Ni uno ni dos. La concesionaria del parking Sol de las Moreras, Arpape, no ha pagado el canon que debía abonar anualmente al Ayuntamiento de Aranda en los últimos 20 años.

Según explica el concejal de Hacienda del gobierno de Sentir Aranda, Guillermo López Leal, tras percatarse del incumplimiento, el Ayuntamiento va a exigir el ingreso, aunque la empresa no tendrá que pagarlo todo porque hay una parte que ha prescrito. Bajo esta perspectiva, el Consistorio solo puede reclamar el pago de los últimos cinco años: 18.000 euros. El resto, entre 40.000 y 60.000 euros, se ha perdido y no se podrá requerir.

El contrato estipula un canon anual que se ha ido adaptando en función del precio de tarifa diaria del parking. Así, comenzó con un canon de 2.000 euros anuales y una tarifa diaria de 6 euros, y después cambió y se incrementó el pago anual a 3.000 euros porque la tarifa diaria subió a 13 euros por jornada.

El concejal de Hacienda no esconde su estupefacción ante la desidia de los últimos alcaldes que, a la vista del impago, no han controlado el cumplimiento de esta concesión. “Resulta sorprendente, cuanto menos, que en 2011 y 2014 se intentara alquilar la parte de arriba, e incluso se hablara de poner un canon a esa parte y, sin embargo, no se viera si se pagaba lo de abajo”, reprocha.

Más irregularidades y medidas propuestas

No ha sido la única irregularidad que se ha pasado por alto en estos veinte años. “Las tarifas del aparcamiento deben pasar por pleno cada dos años para aprobarse, pero la concesionaria lo ha hecho de forma unilateral”, advierte el responsable de Hacienda.

Como primer paso para recuperar la normalidad perdida, el Ayuntamiento va a exigir el pago del canon de los últimos cinco años. El equipo de gobierno de Antonio Linaje proyecta, además, medidas para poner en valor el único parking público de Aranda, que apenas tiene movimiento. De hecho, de las 350 plazas de rotación que hay disponibles, en el pico de máximo uso no se supera el tercio de la capacidad.

Según detalla, el aparcamiento está en condiciones “bastante malas”, con “suciedad” y la parte de arriba “muy machacada”, pero esto “debe cambiar”. “Las asociaciones nos piden un parking, pero este es el parking: está muy céntrico y justo al lado del futuro centro de recepción de visitantes. Pero hay que actualizarlo”, señala, con la mirada puesta en mejoras que ya deberían estar, como una máquina expendedora o información actualizada de las plazas disponibles en cada momento.

En su opinión, el futuro pasa por mejorar también la señalización de este servicio, así como por una apertura de 24 horas, y no hasta las 23:00 horas, “como ocurre ahora”. Con estas mejoras, argumenta, se incentivaría el turismo y el comercio, y se lograría una mayor fluidez del tráfico.

Rescisión

Consciente del incumplimiento de la empresa concesionaria, el equipo de gobierno no descarta la posibilidad de solicitar el cese del contrato. “Vamos a comprobar todas las posibles infracciones y ver cuál es el futuro del parking, porque está claro que hay varios puntos que no ha cumplido”, justifica, sin olvidar los litigios que, por otro lado, tiene la empresa Arpape con algunos de los propietarios de las plazas cedidas hasta el fin de la concesión, que finaliza en 2067. El resto de plazas están en alquiler mensual o en rotación.