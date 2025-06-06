Todo preparado en el pequeño pueblo de Hontangas para el Gran Jubileo a la Virgen de la Cueva

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Hontangas tiene ya todo preparado para celebrar el sábado, 7 de mayo, el Gran Jubileo a la Virgen de la Cueva, una oportunidad de peregrinar entre leyendas, manantiales y patrimonio vivo.

Ubicado en la base del páramo de Corcos y en pleno valle del río Riaza, el pequeño pueblo de 99 habitantes reunirá en este acontecimiento extraordinario a los 16 municipios que en su momento conformaron la Comunidad de Villa y Tierra de Haza: Hontangas, Moradillo de Roa, Haza, Adrada de Haza, La Sequera de Haza, Castrillo de la Vega, Hoyales de Roa, Torregalindo, Campillo de Aranda, Fuentelisendo, Fuentecén, Fuentenebro, Fuentemolinos, Valdezate, Aldehorno y Aldeanueva de la Serrezuela.

La octava edición comenzará con la recepción de autoridades, seguida por la presentación de respetos a la Virgen de la Cueva en su Santuario y culminará con la Santa Misa en las Eras presidida por autoridades eclesiásticas de la diócesis. También se realizarán procesiones, cantos tradicionales a la Virgen y diferentes actos culturales. El Ayuntamiento de Hontangas “anima a vecinos, visitantes y peregrinos a vivir una jornada única de tradición, emoción y espiritualidad, en la que la comarca se reúne para rendir homenaje a su patrona, la Virgen de la Cueva, en un entorno cargado de historia y belleza natural”.

La jornada continuará con una exhibición de bailes regionales de los grupos El Molino, El Torrejón y Valdesemilla. Tras la comida y la vuelta de la Virgen a su ermita, pondrán el broche final el Nuevo Mester de Juglaría (20.00 horas) y a partir de las 22.00 horas, orquesta y DJ.

Una historia de leyendas

Excavado en roca, el santuario comenzó siendo pagano hasta que con la llegada del Cristianismo, se dedicó a la Virgen María, dando lugar a una de las leyendas más queridas de la comarca. Según cuentan, una misteriosa luz que salía de la cueva alertó a los señores del castillo de Haza. Al entrar encontraron una imagen de la Virgen y aunque intentaron llevársela no pudieron. La misma suerte corrieron unos labradores de Adrada de Haza. Utilizaron unos mulos pero estos se negaron a avanzar. Ambos relatos concluyen con la fundación de la ermita en el lugar exacto donde se hallaba la imagen, y con la posterior formación del pueblo de Hontangas alrededor del santuario.

Hoy, la ermita de la Virgen de la Cueva es una joya rupestre del patrimonio espiritual castellano: una cueva prehistórica convertida en templo mariano, adornada con una portada renacentista del siglo XVII y rematada con una esbelta espadaña barroca. En su interior se conserva una imagen gótica de la Virgen, datada entre los siglos XIII y XIV, que preside el altar barroco enclavado en la roca.

El Jubileo, también conocido como Año Santo, es una celebración religiosa de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años. “Es un tiempo especial de reconciliación, conversión y renovación espiritual, durante el cual se ofrece a los fieles la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria”, explica el diputado provincial, Javier Arroyo Rincón.