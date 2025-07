El PP exige agilizar la Autovía de Aranda y plantea cómo

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Autovía de Aranda, A-11, es otra de las infraestructuras permanentemente varada en la provincia de Burgos. Hay tramos en obras, pero el ritmo de ejecución es bajo y el presupuesto ínfimo. Así lo valora el Partido Popular. "La única forma de que avancen las obras que ya están es un plan de obra creíble pero sabiendo que hay un respaldo económico para que se abonen las certificaciones y es algo en lo que el Ministerio de Fomento tiene que hacer los reajustes oportunos", señaló el senador por el PP, Javier Lacalle.

En rueda de prensa abordaron la situación tramo a tramo de una intervención que se divide en tres tramos diferentes donde "no se termina de avanzar o los pequeños pasos que se dan van a cuentagotas" con lo que no podremos circular por una vía de gran capacidad entre Soria y Valladolid pasando por el sur de la provincia de Burgos en muchos años", remarcaron los populares. Consideran que la situación de la Autovía del Duero es "un auténtico escándalo" con tramos en obras que avanzan muy despacio o tramos sobre los que se acaba de adjudicar su actualización porque ha pasado el tiempo y han quedado desfasados.

"Presuntas obras" Aranda y Castrillo

Lacalle abordó los trabajos ya adjudicados entre Langa de Duero y la circunvalación de Aranda. En concreto la conexión de 2,5 kilómetros entre Castrillo y Aranda. "Mañana se cumplen dos años de la formalización del contrato para construir dos kilómetros y medio desde donde termina la circunvalación de Aranda a la N-122 entre Castrillo y Aza, son los dos años que tenían para ejecutar las obras que van a ritmo muy limitado y no estarán en agosto". Una situación que viene dada por una "inoperatividad" porque no se dotó económicamente la ejecución de las obras.

Segúnd enuncia el PP "solo se ha certificado el 50% de los trabajos de un proeycto con un coste de 18 millones de euros porque se presupuestaron cifras mínimas en 2023 y el ritmo de trabajos va acompañado al abono de las certificación lo que está castigando a los vecinos de esta zona que no verán finalizado este tramo hasta 2026".

Castrillo de la Vega hasta Valladolid

Es un tramo más largo, 20 kilómetros y aprobado desde el mandato de Mariano Rajoy, se ha realizado la actualización de la propuesta técnica del proyectos a la consultora de ingeniería y arquitectura Steico que "sorprende porque no es la más barata ni mucho menos y ha gando el concurso por décimas a la sigueinte, pero lo damos por bueno", señala Lacalle. Una asistencia técnica de 2,1 millones elegida entre 16 empresas y siete tenían un presupuesto más económico.

Una vez adjudicado se pide que "se negocie con estas empresas para redactar la actualización de proyectos lo antes posible y, como se ha demostrado en otras licitaciones, en un año o medio puedan estar actualizados, y, licitar las obras de forma urgente". Una propuesta para la qu el PP plantea "una modificación presupuestaria y dotar un mayor presupuesto del ejercicio 25 y 26" y evitar la lenta ejecución de los trabajos que se ha denunciado entre Castrillo y Aranda.

Un adelanto que "es viable desde el punto de vista técnico y perfectamente viable desde el punto de vista económico y asumible pro parte del MInisterio para licitar cuanto antes las obras pendientes, otra cosa es que políticamente se quiera seguir mareando a los ciudadanos", sentenció el senador del PP. Remarca que "en los últimos siete años en los que el proyecto ha estado vigente sobr ela mesa no quisieron, por falta de voluntad política del presidente Sánchez ni los sucesivos ministros de Transportes, sacar a concurso las obras".

Langa de Duero-Fresnillo-Aranda

Este tramo está ajudicado desde el año pasado, pero se formalizó el contrato de obra en plena navidad con lo que "las obras no comenzaron hasta la primavera de este año y a día de hoy el nivel de actuaciones es mínima, las obras siguen sin avanzar al ritmo que sería necesario para poder cumplir los plazos". Este tramo debería finalizarse en 36 meses y debería estar en funcionamiento en las navidades de 2027. El PP denuncia que no hay una planificación económica que acompañe ese ritmo. "Se han adjudicado catnidades ridículas con lo que las empresas, con medios técnicos y humanos par aavanzar, no pueden hacerlo si no se abonan las certificaciones", remarcó.

En 2024 se presupuestaron 500.000 euros, en 2025 diez millones de 180. "El 94% de la dotación económica de ejecución de las obras va a ser entre 2026 y 2027, y el 80% de ese 94% se ajusta a 2027, así es imposible que las empresas adjudicatarias puedan cumplir y en vez de tres años se va a ir a cinco o seis", calculan en el PP. Una situación que achacan a una falta de planificación económica, Lacalle sostiene que este es un ejemplo de para lo que sirven los presupuestos del estado anuales. "No tener presupuestos, a diferencia de lo que dice el Presidente del Gobierno, sí tiene consecuencias, el presupuesto plurianual puede tener modificaciones presupuestarias".

Así el PP ide que las cuantías económicas del 27 se ajusten al 25 y 26 para poder tener cuanto antes esta necesaria infraestructura para el sur de la provincia de Burgos operativa.