La empresa arandina Eco Steel Solutions cierra y deja en la calle a 24 trabajadores

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Malas noticias para la industria arandina. Eco Steel Solutions, antigua Todoaceros, cierra. Según anuncia la empresa, ya ha iniciado contactos con los representantes de los trabajadores para comunicarles la intención de presentar un ERE a consecuencia del cese total de su actividad empresarial. La medida afectará a la totalidad de la plantilla formada por 24 personas.

Desde la compañía piden prudencia ante unas negociaciones que podrían contemplar la reubicación de algunos empleados en otras empresas del grupo. “Las negociaciones comenzarán la próxima semana”, avanzan.

Motivos del cierre patronal

El cese de actividad está motivado por la crisis global que afecta al sector del acero, que se ha traducido en los últimos meses en fuertes caídas de precios, baja demanda y altos costes energéticos y operativos, acentuados además por los conflictos vigentes en varias partes del mundo.

De igual forma, continúan fuentes de la empresa, el contexto actual del mercado del acero imposibilita rentabilizar un producto ecológico como el que se produce en Ecosteel, con las consecuentes pérdidas económicas.

La intención de la empresa, una vez se inicie el periodo de consultas con los representantes laborales, es tratar de que el proceso sea lo más justo y respetuoso posible para todas las partes involucradas, como solución efectiva para la situación por la que atraviesa la empresa.

Especialista en decapado ecológico

Eco Steel Solutions, ubicada en el Polígono Industrial Prado de Aranda de Duero, se dedicaba a la producción de acero decapado con un enfoque ecológico. La compañía, anteriormente conocida como Todoaceros, operaba con una línea de producción mejorada desde 2019, lo que le permitía ofrecer una gama más amplia de productos con acabados superficiales optimizados, combinando sostenibilidad y competitividad.

Su experiencia en el mercado de bobinas y chapa decapada se respaldaba con un servicio de atención continuado al cliente.