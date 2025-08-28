El Arzobispado de Burgos abre la puerta de las iglesias al proyecto turístico ‘¿Te enseño mi pueblo?’

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

A sabiendas del importante papel que juega la Iglesia en la conservación del patrimonio, la asociación ADRI Ribera del Duero Burgalesa ha sellado un acuerdo con el Arzobispado de Burgos y con la Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos (Sodebur), para mejorar el proyecto turístico ‘¿Te enseño mi pueblo?’.

La alianza establece tres vías: la apertura de los templos de la provincia dentro de las visitas de ‘¿Te enseño mi pueblo?’, la posible incorporación de los voluntarios del Arzobispado de Burgos al proyecto y la colaboración en materia de formación de los voluntarios de ambas instituciones.

El acuerdo se alcanzó en una reunión mantenida el martes entre el vicario general de Burgos, Carlos Izquierdo Yusta; el director general de la fundación Ars Burgensis, Rodrigo Sáiz; el presidente de Sodebur, Carlos Gallo, y el presidente de ADRI Ribera, Ángel García, que estuvo acompañado por personal técnico.

El alcalde de Zazuar es también el guía del programa Te Enseño mi puebloLoreto Velázquez

La historia de este programa turístico de éxito se remonta al año 2017. Zazuar fue primer pueblo en abrir camino en marzo de 2018. “Para nosotros ha sido una oportunidad de dar a conocer nuestro bonito pueblo. Además, somos el tercer pueblo más visitado del programa y estamos encantados. Da mucha vida”, afirma el alcalde, Agustín Villa.

Hoy el programa cuenta con 31 municipios, seis más que el año anterior. El crecimiento es, además, continuo. “En breve podremos presentar los dos nuevos que se unen”, adelantan desde la asociación Adri Ribera.

La fórmula funciona. Y es que, ¿quién va a enseñar mejor el pueblo que uno de sus vecinos? En este empeño trabajan, de forma altruista, 72 voluntarios. “El más pequeño, Ángel, de Tórtoles de Esgueva, tiene 16 años -y empezó con 14-, y el mayor, Hilarión, de Aráuzo de Salce, ha cumplido ya los 80”, agradecen, sin olvidar el papel rehabilitador de una iniciativa que ha rescatado del olvido 541 elementos de patrimonio rural.

Salto a Castilla y León

Con 16.780 visitas acumuladas desde hace siete años, y 2.822 en lo que va de ejercicio, ahora el objetivo es dar el salto a Castilla y León, empezando por nuevas rutas por toda la provincia de Burgos. “En unas semanas se abrirán visitas en varias localidades por todo el territorio. Estamos seguros de que gustarán tanto como las que se ofrecen en Ribera, tanto por la calidad y el buen hacer de los voluntarios como por las sorpresas que nos van a descubrir”, animan.

Las reservas se pueden formalizar en la web de ‘Te enseño mi pueblo’.