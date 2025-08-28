Los dominicos eligen en Caleruega al nuevo prior provincial de Hispania

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Capítulo Provincial de la Orden de Predicadores, celebrado en Caleruega, ha elegido a Francisco Javier Carballo Fernández como nuevo prior provincial de la Provincia de Hispania para los próximos cuatro años. Sustituye en el cargo a Fr. Jesús Díaz Sariego, que ha ejercido esta responsabilidad durante casi una década y que desde 2021 es presidente de Confer España.

La elección de Carballo se ha producido en el Capítulo Provincial que los dominicos celebran estos días en Caleruega, cuna de Santo Domingo de Guzmán. Allí, los 43 capitulares con derecho a voto han depositado su confianza en él, en un proceso confirmado posteriormente por el Maestro de la Orden de Predicadores, tal como establecen las Constituciones. Con este nombramiento, los frailes subrayan la continuidad de un liderazgo marcado por la combinación de la vida intelectual, la docencia y la cercanía pastoral.

El Capítulo Provincial celebrado en Caleruega, cuna de Santo Domingo, eligió al asturiano Javier Carballo como nuevo prior provincial de la Provincia de Hispania.@David Naval

Asturiano, de 58 años, Javier Carballo era hasta ahora prior del Real Convento de Predicadores de Valencia y consejero provincial. Además, preside el Patronato de la Fundación Educativa Santo Domingo, que agrupa a cerca de 40 colegios, y dirige O_LUMEN, un espacio de encuentro entre fe y arte contemporáneo. Compagina estas responsabilidades con la docencia como profesor de Filosofía y Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, integrada en la Universidad Católica de Valencia.

“Es un dominico que recoge en su ser lo esencial de la Orden: inquieto en la dimensión intelectual, apasionado por la docencia y con gran sensibilidad hacia la relación entre fe y arte”, señala Fr. Juan José de León Lastra, que fue prior provincial suyo y convivió con él en el Convento de Atocha.

Profesor de Filosofía y Teología, con una amplia trayectoria en gobierno y docencia, Carballo sucede a Jesús Díaz Sariego tras casi una década al frente de la provincia dominicana@David Naval

Carballo ingresó en la Orden en 1984 y realizó su profesión solemne en 1990. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, es también licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Comillas y en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad de San Esteban de Salamanca. A lo largo de su trayectoria ha ejercido distintas responsabilidades: entre 2006 y 2015 fue prior provincial de la antigua Provincia de España y presidente del Consejo Nacional de Familia Dominicana; anteriormente, párroco del Santo Cristo del Olivar en Madrid y profesor en la Facultad de Teología de San Esteban, donde también dirigió la revista Ciencia Tomista.

Autor de diversos libros y estudios sobre filosofía de la religión, espiritualidad y educación, es experto en la obra de Manuel García Morente y confiesa su afición por la música. La Provincia de Hispania, que ahora encabezará, cuenta con 302 frailes , 59 de ellos presbíteros y cinco obispos, y mantiene 27 comunidades en España, además de presencias en Paraguay, Uruguay, Cuba, República Dominicana y Guinea Ecuatorial.