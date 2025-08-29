¿Qué es la mancha de espuma que ha aparecido en el río Duero a su paso por Aranda?

Imagen de la mancha de espuma que ha aparecido en el río Duero a su paso por ArandaAyuntamiento de Aranda

En la mañana de este viernes 29 de agosto a la altura del puente Duero, debajo del hospital Santos Reyes, ha aparecido una mancha de espuma que ha generado alarma entre los arandinos.

Según el Técnico Jefe de la Sección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aranda de Duero, Víctor Manuel Sanz, “son espumas naturales generadas por la caída producida por el agua desde la presa y no son contaminantes”.

Según detalla, habitualmente se generan espumas por la fuerza que genera la caída en el desagüe del agua de la presa y debido a las condiciones meteorológicas de la jornada de hoy, con fuertes vientos a lo largo del recorrido han arrastrado polvo y algas lo que ha generado un mayor volumen de espuma y aparatosidad en la mancha. “Al efectuar su recorrido las espumas se han espesado, es algo natural y frecuente teniendo en cuenta la corriente y el intenso aire que ha formado remolino e impide que la corriente fluya con normalidad”, concluye Víctor Manuel Sanz.