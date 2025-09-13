Una familia de siete hermanos afectados por la enfermedad rara Corea de Huntington inspira una cita solidaria en Fuentespina

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Cuando a su abuelo le decían que tenía el Baile de San Vito, pocos podían imaginar que se trataba de una enfermedad grave, sin cura y, sobre todo, degenerativa y hereditaria. Siete de sus nueve nietos, que tuvo su única hija, hoy padecen los estragos de una enfermedad rara que ya tiene nombre: Corea de Huntington.

Se llama así en honor a George Huntington, un médico estadounidense que describió la enfermedad en 1872. “Es una mezcla entre ELA, Alzheimer y Parkinson”, explica Pepe Lebrero, el marido de Teresa, una de los siete hermanos afectados. Ella vive en el pueblo ribereño de Fuentespina, a pocos metros de su otra hermana enferma. “Mi cuñada está peor”, lamenta.

Decididos a dar visibilidad a esta enfermedad, que pocos conocen, y lograr fondos para la labor de ayuda que desarrolla desde el año 2000 la Asociación Corea de Huntington de Burgos, el pueblo de Fuentespina va a celebrar el próximo 27 de septiembre una carrera solidaria, que ha organizado la asociación cultural. “Estamos muy agradecidos. Da gusto ver a gente tan comprometida”.

Teresa fue diagnosticada hace ahora 10 años, cuando acababa de cumplir 60. Se enteró dos años después de su hermano mayor. “Veíamos que tenía los mismos problemas de movimiento que mi abuelo materno, y decidimos hacer pruebas genéticas”, recuerda.

Entrados en detalle, es una enfermedad que afecta de forma desigual. “Afecta sobre todo al movimiento, pero también te puede atacar el habla y el entendimiento”. Su familia es un claro ejemplo. “Mi hermana tiene muchos problemas de movilidad y, como yo, también movimientos involuntarios, que en su caso no la dejan realizar tareas cotidianas como comer sola o incluso lavarse los dientes. Ahora, precisamente, está esperando una silla de ruedas y necesita ayuda constante. En mi caso, es más de cabeza: cosas que se me olvidan o no retengo, cosas que no entiendo... obsesiones irracionales, salidas de tono, enfados desmedidos... Es complicado porque, al final, renuncias a muchas cosas que tienen valor, como cuidar a los nietos, viajar, cocinar, conducir o leer”, lamenta Teresa.

Pepe y TeresaL.V.

“Mi mujer mejoró al contarlo”

Bien lo sabe su cuidador, Pepe. “Al principio fue muy estresante, pero desde que hace tres años lo hizo público, se ha quitado un peso de encima y la veo más feliz. Esta enfermedad le ha quitado demasiadas cosas, pero también ha sabido sacar la mejor lección: vivir el día. Como ella dice, este día es el mejor”, afirma, a sabiendas de que esta enfermedad degenerativa no da tregua ni respiro. “Lo único bueno que tiene, si tiene algo, es que no duele, pero limita muchísimo”.

Pepe insiste en la importancia de la salud mental en este tipo de enfermos, donde el suicidio suele ser una amenaza latente. Por suerte, Teresa afronta esta etapa de la vida con energía positiva. “Ahora incluso le gustan más cosas que antes, como montar en moto, que antes lo odiaba”.

“El cuidador solo se puede cuidar si se cuida primero él”

Teresa dejó de trabajar cuando empezó a tener los síntomas, a los 60 años. “Trabajaba en una residencia y ella misma se fue porque vio que ya no podía atender a los mayores con la calidad que le gustaba. Yo dejé también el trabajo porque tocaba cuidarla”, explica el marido. No ha estado solo. Junto a la asociación y un pueblo que se ha volcado con ellos, gracias también al empuje de su hijo, Pepe destaca el apoyo del equipo neurológico del Hospital de Burgos y, especialmente, el compromiso de la doctora Esther Cubo. “Gracias a ellos he aprendido a darle los cuidados que necesita, a entender esta durísima enfermedad y también a darme cuenta de que el cuidador solo puede cuidar si se cuida primero él, y eso hago, busco mis ratos para ir en moto, en bici. Son mi mejor ansiolítico”.

La jornada festiva comenzará el 27 de septiembre en Fuentespina, a las 9.00 horas, con la entrega de dorsales para las diferentes categorías, desde infantil a absoluta. Habrá una carrera de 6,4 kilómetros, por 8 euros, una marcha de 3,2 kilómetros, por 4 euros, y la posibilidad de apuntarse a la comida, por 4 euros. “Si solo quieren venir a la comida, el precio es de 5 euros, y para los que lo deseen hay fila cero”, señala desde la organización Rubén Llorente.

De la comida se encargan los abuelos del pueblo. “Van a hacer una caldereta popular”, anima sin olvidar una parte muy importante del día: la música. “A partir de las 13.15 horas actuarán los Buskers 21 y los chicos de La Probetta”.

Una rifa que promete

En la jornada no faltarán las sorpresas y una rifa que promete grandes premios como el sorteo de una guitarra eléctrica firmada del grupo La La Love You, una camiseta del Rayo Vallecano, el maillot de la campeona de España, Sara Martín; camisetas del Villa de Aranda, del Rugby Aranda, y del Aparejadores de Burgos, “todos ellos firmados”.

Conmovidos por la iniciativa, muchos artistas han contribuido además a la promoción como Shinova, Siloé, La la Love You, Ariet Rot, Juan Muñoz de Cruz y Raya, Jordi Évole o Ara Malikian. “Os animo a todos de corazón”, afirma el archiconocido violinista libanés.

Para participar en la carrera o en la marcha hay que inscribirse de forma previa en las redes sociales de la asociación Jóvenes de Fuentespina antes del 24 de septiembre.