Así va a ser el nuevo estudio de la juventud arandina

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a conocer las necesidades de los jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 35 años, el Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa IO Investigación el contrato menor para la realización del I Estudio de Juventud de Aranda de Duero, una iniciativa que pretende ofrecer un diagnóstico completo y actualizado de la situación real de la juventud en el municipio y que complementará la labor ya comenzada el curso pasado con la encuesta ‘Tu voz importa’.

Según explican desde el Consistorio, este estudio se plantea como un instrumento de escucha activa y participación. El equipo investigador recorrerá en los próximos meses centros educativos, parques, plazas y diferentes espacios públicos, con el objetivo de acercarse directamente a la juventud y conocer sus opiniones y realidades en primera persona.

Preguntas directas

El estudio se basará en la realización de entrevistas presenciales con una muestra representativa. El cuestionario abarcará los aspectos más relevantes de la vida juvenil, como la salud biopsicosocial y el bienestar emocional; el poder adquisitivo y las condiciones económicas; el nivel de estudios y las perspectivas formativas; el acceso a la vivienda y las posibilidades de emancipación; las expectativas laborales y la calidad del empleo; los hábitos de ocio y consumo cultural, así como la participación social, el grado de implicación en la vida comunitaria y sus preocupaciones medioambientales, y el consumo de sustancias y otros factores de riesgo.

El trabajo de campo se desarrollará entre septiembre y diciembre de 2025, y contará con mecanismos de control y supervisión que garanticen la calidad y la fiabilidad de los datos. Las primeras entrevistas comenzaron a recogerse ayer, durante las fiestas patronales. Una vez finalizado, se elaborará el Informe de Juventud 2025, que “servirá como herramienta fundamental para orientar la acción municipal en los próximos años y fomentar la creación del siguiente Plan Estratégico Municipal de Juventud en Aranda de Duero, para el periodo 2026-2030”. “Este estudio no es un trámite más, sino un compromiso real con nuestra juventud. Queremos escuchar qué piensan y sienten, conocer sus preocupaciones, sus dificultades, sus motivaciones y propuestas. Con esos datos podremos diseñar políticas públicas más ajustadas a su realidad y con mayor impacto en su calidad de vida”, anima el concejal responsable del área, Carlos Medina.

Otros estudios

Este estudio se sumará a otros como el que el Ayuntamiento elaboró en el año 2022, centrado, eso sí, en niños de 10 a 12 años. Las conclusiones, entre los escolares de 5º y 6º de Primaria, fueron claras: los adolescentes echan en falta una ciudad más segura, limpia y amable, con nuevas zonas de juego, “porque hay poquísimas”, menos coches, menos grafitis de firmas y más árboles y carriles bici.

Son parte de las respuestas de ‘Apadrina una calle’, un proyecto promovido hace tres años por la Concejalía de Medio Ambiente, que contó con el apoyo de las empresas Urbaser y Ecos del Duero. En total, participaron 279 menores. Del estudio llamó la atención el hecho de que muchos niños no se sentían seguros en zonas sensibles, como unos pasos de cebra donde muchos conductores no paran cuando deben o pasan demasiado cerca. También exigían una ciudad libre de tantos coches, así como de colillas, plásticos y excrementos caninos.