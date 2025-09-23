Un nuevo informe técnico confirma que las obras de la plaza de Toros de Aranda no se ajustaron a la licencia

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La última inspección técnica lo confirma: las obras de la Plaza de Toros de Aranda no se ajustan a la licencia que el Ayuntamiento otorgó en el año 2014. Es el resultado de la inspección que la actual concejala de Obras, Ana María Hervás, encargó en mayo de 2025.

La visita reafirma lo que lleva años advirtiendo la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros: la empresa Toros Ricor ni ha construido la obligada piscina cubierta, ni hay una sala para equipamiento de fitness. Tampoco cumple, advierte el informe, en el número y distribución de plazas de aparcamiento; no se han ejecutado las calles laterales proyectadas, ni el vallado, ni se ha llevado a cabo el mantenimiento, la reparación y conservación a los que estaba obligado de acuerdo con la licencia.

Próximos pasos

Tras las conclusiones del informe, el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Urbanismo y Obras, trabajará en dos vías. Por una parte, se instruirá un procedimiento sancionador que determinará quiénes fueron los responsables y qué medidas procede aplicar, en su caso. Además, se instruirá procedimiento de restauración de legalidad para requerir que los responsables adapten la plaza de Toros a la normativa urbanística aplicable.

Desde el equipo de Gobierno, advierte la concejala, continúan trabajando para “clarificar todo lo sucedido en relación con la venta, construcción y otorgamiento de licencias de la plaza de Toros, hasta poder aclarar con detalle todo lo que sucedió y encontrar una solución legal que permita el uso de estas instalaciones”.