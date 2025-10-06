El proyecto de rehabilitación ARU del barrio de Santa Catalina queda desierto

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

No ha habido empresas interesadas. La licitación del proyecto de rehabilitación ARU del barrio de Santa Catalina ha quedado desierto. “Desde la concejalía de Urbanismo se está trabajando en explorar todas las vías posibles”, aseguran desde el Ayuntamiento de Aranda.

Como primer paso, va a iniciar de forma inminente un procedimiento negociado sin publicidad, previsto en la legislación, que permitirá invitar directamente a empresas constructoras y analizar nuevas opciones para el desarrollo de las primeras 180 viviendas.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero, dentro del marco del Proyecto de Regeneración Urbana del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) de Santa Catalina, publicó el pasado 22 de septiembre las tres licitaciones correspondientes a la rehabilitación integral de 180 viviendas, agrupadas en tres lotes (60, 70 y 50 viviendas).

El procedimiento de contratación, en modalidad de concurso abierto, permitía la presentación de ofertas hasta el 2 de octubre. Una vez finalizado el plazo, se constata que no se han recibido ofertas, por lo que la licitación ha quedado desierta.

El Ayuntamiento reconoce que se trata de un proyecto de gran complejidad, que además coincide con el momento especialmente complicado que atraviesa el sector de la construcción, marcado por una demanda muy elevada de proyectos y la falta de mano de obra disponible, lo que dificulta aún más la ejecución de actuaciones de esta envergadura.