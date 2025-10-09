El compositor Daniel Pérez ofrece en Aranda un recital poético centrado en el soneto

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El compositor y dramaturgo zamorano Daniel Pérez ofrecerá el viernes, 10 de octubre, a las 19.30 horas el recital poético ’13 sonetos y una sirena’. Invitado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Aranda, el evento tendrá lugar en la Casa de Cultura de la capital ribereña.

Este recital presenta la originalidad de recurrir a la fórmula del uso del soneto en las estrofas, composición poética poco frecuente en la letra de las canciones, pero de larga tradición en la literatura en lengua española, donde ha sido empleado con frecuencia por autores clásicos como Garcilaso de la vega, Quevedo, Lope de Vega, Federico García Lorca y Miguel Hernández, entre otros.

Los 13 sonetos hablan del sentimiento amoroso desde distintas perspectivas, aunque como ocurre con el arte en general, van más allá del aspecto puramente emocional.

Según explican, este recital se inspira en la convicción de que es necesario defender el español como lengua de transmisión de cultura. Ha encontrado además el respaldo de la crítica especializada, que ha destacado cómo las versiones meticulosas y cuidadas que presenta el autor zamorano permiten que los mensajes lleguen de forma directa y sin perder su hermosura y misterio. “Desprende algo fascinante”, “espectáculo encantador” son algunos de los elogios que ‘13 sonetos y una sirena’ ha recibido por parte de la crítica.

Daniel Pérez Fernández (Zamora 1956) estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid y ha sido director del Teatro Principal de Zamora (1987- 2022), así como ponente del Máster de Gestión Teatral de la Universidad Complutense (Cursos 95-96/96-97), director del Centro de Producción Teatral de Castilla y León, director de los Cursos Europeos de Producción Teatral, y jurado en varias ediciones de los Premios literarios Fray Luis de León.

Académico de la Academia de las Artes Escénicas de España, en su faceta musical destaca la letra y música de Oasis Cabaret (2017); la letra de la canción del concierto inaugural de las Edades del Hombre (2016) AQVA, interpretada por Ainhoa Arteta; la cantata El motín de la trucha (2015); la letra y música de El primer perro del mundo (2011); la letra y música de Alicia (2004) y temas musicales para las obras El Mágico Prodigioso (2006) y Alicia atraviesa el espejo (2007).

Entre sus estrenos destacados se encuentra la versión de Las Mocedades del Cid (Comedia segunda) de Guillén de Castro (2018); Tattoo (2017); el musical Oasis Cabaret (2017); La Santa Enamorada (2016) y la versión de La Noche Toledana de Lope de Vega (2013), entre otras.

Daniel Pérez tiene, además, obra poética, teatro, prosa y es colaborador habitual de publicaciones literarias y musicales.