Jude Law protagoniza en una bodega de la Ribera del Duero la campaña de otoño de El Corte Inglés

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Jude Law ha estado en la Ribera del Duero grabando la última campaña de promoción de la marca Emidio Tucci, de El Corte Inglés. A la hora de escoger escenario, el equipo de producción de la compañía, que ha colaborado con la productora Lee Films, escogió una de las bodegas más vanguardistas de la Denominación de Origen: Portia.

Ubicada en Gumiel de Izán, Portia es un paradigma de la arquitectura verde. Detrás de su diseño está Norman Foster, autor de obras como el viaducto de Millau (Francia), la cúpula del Reichstag en Berlín, el aeropuerto internacional de Beijing (China) o el rascacielos The Gherkin de Londres.

Con un presupuesto que superó los 25 millones de euros, esta bodega, propiedad de la familia Martínez Zabala (Grupo Faustino), se inauguró en octubre del año 2010. Su estética no pasa desapercibida. Con forma de trébol, es un ejemplo de estética y practicidad, en el que la iluminación pone el broche.

La bodega cuenta, además, con el restaurante Triennia Gastrobar, que ofrece desde tapas y raciones hasta tres tipos de menús: castellano, vegetariano y el más internacional, Brotes de Portia. La carta se completa con tres experiencias: Triennia (63 euros/persona), Más allá de lo convencional (67 euros/persona) y Portia (75 euros/comensal). También hay disponible un menú infantil para los más pequeños, por 16 euros.

La cocina abre todos los días. El horario, de lunes a viernes, es de 10:00 a 18:00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 18:30 horas.

La campaña de la colección otoño de Emidio Tucci se grabó durante tres días, a mediados de septiembre. Además del spot de TV, que ya está emitiéndose, la campaña aparecerá en medios, vallas y marquesinas, así como en las lonas de las fachadas de los centros de El Corte Inglés.

"Me gusta el poder de la ropa"

Jude Law (Londres, 1972) es actor y productor de fama internacional. Su trayectoria de éxito está respaldada en la pantalla y en el teatro, con trabajos como su Jerome Morrow de Gattaca (1997), El talento de Mr. Ripley (1999), el papa Lennie Belardo de la serie de televisión The Young Pope (2015) o su interpretación en El mago del Kremlin (2025). También es un apasionado de la moda y de una colección que viene marcada por jerséis de cashmere, pantalones de pana, prendas de punto, trajes y abrigos de corte sastre. “Me gusta el poder de la ropa”, comenta el actor de Alfie (2006) o Black Rabbit (2025).