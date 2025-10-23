Cáritas ha atendido durante este año a 176 personas sin hogar en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Entre enero y septiembre de 2025 Cáritas atendió en Aranda a 176 personas sin hogar, con las que ha realizado 714 intervenciones. En 9 casos ha llevado a cabo procesos de acompañamiento más allá de la intervención puntual o del alojamiento temporal.

Según explica Nélida González, responsable del programa de Personas sin Hogar, de los atendidos, 165 han sido hombres, un 94%, y 11 mujeres, un 6%. Por nacionalidad, el número de atendidos españoles ha supuesto un 41%, y del 59% de no nacionales, el 37% corresponde a África, el 14% a Europa y el 8% al resto del mundo. Por edad, 125 personas se encuentran entre 35 y 65 años, una cifra similar a la de otros años.

Cáritas recuerda en el Día de las Personas sin Hogar que se celebrará el próximo 26 de octubre que las personas sin hogar comparten las mismas aspiraciones y sueños que los demás, y pide para ellos una vida digna.

Con el lema con el lema ‘Sin hogar, pero con sueños’, González incide en la importancia de que "toda persona tenga garantizado su derecho a un nivel de vida digno, y que se asegure el acceso a la salud, vivienda, alimentación, a la asistencia médica, a servicios sociales y a una red de protección frente a las adversidades".