¿Quieres elegir el mejor postre de la Ribera del Duero? Así puedes participar

La Ribera del Duero busca el mejor postre y te necesita como jurado. El concurso ‘Un postre Di-Vino’, creado por la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa (ADRI Ribera), ha pasado a su última etapa y ya tiene finalistas. De los cinco, hay tres de Aranda de Duero: 51 del Sol, con una propuesta titulada ‘Pan, vino y queso… saben a beso’; pastelería Tudanca, con su ‘Decantación de chocolate’; y Monalisa Gastrobar, con su ‘dulce otoño’; y dos de la comarca: el bar restaurante Kotarr, que participa con su ‘Mochi de vendimia’, y la casa de Aza, con una receta llamada ‘Entre uvas y queso’.

Según explican desde la organización, todas las candidaturas cumplen los requisitos de la convocatoria, como incluir uvas, vino o derivados como ingrediente principal. “Son propuestas originales y estamos seguros de que harán las delicias de todos los participantes en la cata popular”, animan.

Para participar como jurado, es necesario inscribirse a través del enlace. Podrán apuntarse hasta 4 personas en la misma inscripción, y el número de plazas está limitado a las primeras 150 personas. El resto pasarán a formar parte de la lista de espera.

Es necesario rellenar todos los campos por cada persona (nombre, apellidos, DNI y fecha de nacimiento) y, una vez inscritos, esperar la confirmación de su reserva, que se hará vía telefónica o correo electrónico. No está permitida la asistencia de menores de edad.

Valorarán sabor, presentación, facilidad y uso de ingredientes de la zona

El día del evento, el domingo 9 de noviembre, los catadores serán recibidos en el Monasterio de La Vid, donde, previa acreditación, pasarán al claustro, lugar donde se celebrará la primera parte del evento. Las acreditaciones se entregarán de 11:00 a 11:30 horas. Tras degustar todos los postres presentados, los miembros del jurado popular deberán emitir su voto, que se depositará en una urna preparada a tal efecto. Se valorará sabor, presentación, originalidad, facilidad en la reproducción, comercialización del postre y uso de ingredientes tradicionales de la zona, entre otras cosas.

Tras la finalización de la fase de cata, se procederá al recuento de votos y a la proclamación del postre ganador. En caso de empate, un comité técnico tomará la decisión definitiva.

El postre ganador será galardonado como ‘Postre de la Ribera del Duero Burgalesa 2025’, y su creador recibirá un premio en metálico. Además, la receta se hará pública para que tanto los establecimientos de la zona como los particulares puedan reproducirlo.