La Justicia exonera a Vicente Holgueras y no ve mala fe en la vulneración de la Ley Antitranfugismo

La Justicia ha hablado. Según ha dictado el Juzgado Contencioso Administrativo de Burgos, el ya ex concejal Vicente Holgueras no tendrá que devolver los más de 7.500 euros que el Ayuntamiento de Aranda le reclamaba por las 44 asistencias a la Junta de Gobierno en las que participó como concejal no adscrito, en la legislatura anterior de la entonces alcaldesa Raquel González (Partido Popular).

La polémica surgió del decreto de la alcaldesa Raquel González, del 16 de diciembre de 2021, por el que designó a Holgueras, que había sido expulsado dos meses antes de Vox, miembro con voz y voto de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento como concejal no adscrito.

El debate llegó cuando el nuevo equipo de gobierno de Sentir Aranda cuestionó el nombramiento, al entender que podía ser contrario a derecho y vulnerar la Ley antitranfuguismo, ya que el concejal obtuvo derechos políticos y económicos superiores a los que le correspondían como no adscrito. La iniciativa salió con el apoyo de la izquierda, representada en PSOE, Podemos e Izquierda Unida. PP y Vox votaron en contra, calificándolo de “persecución política”.

El Ayuntamiento dio el paso así a la vía judicial, solicitando la declaración de lesividad del Decreto y su anulación, al amparo del artículo 107 de la Ley 39/2015 (LPAC). Su argumentación se amparaba en el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), que impide que un concejal no adscrito tenga derechos políticos o económicos superiores a los que tenía en su grupo de origen, y en un histórico que solo recogía casos de concejales no adscritos que asistían a la Junta de Gobierno Local con voz, pero sin voto, por lo que el Decreto impugnado rompía, en su opinión, la igualdad de trato.

Vicente Holgueras, como afectado, alegó falta de legitimación pasiva al recordar que él no dictó el acto impugnado. Además, insistió en la legalidad del nombramiento y en la buena fe en el ejercicio de un cargo que fue público en todo momento y que ejerció con rigurosidad. Por todo ello, rechazaba la improcedencia del reintegro.

La ampliación fue indebida

Aunque en la valoración, el tribunal considera que el Decreto amplió indebidamente los derechos políticos y económicos del concejal no adscrito al conferirle voto en la Junta de Gobierno Local, y vulneró los artículos 73.3 LBRL y 10.3 de la Ley 7/2018 de Castilla y León, que señalan que un concejal no adscrito solo puede asistir a los órganos colegiados con voz, pero sin voto, también entiende que el concejal actuó “bajo apariencia de legalidad”, con un nombramiento formal y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Además, zanja, el concejal prestó efectivamente un servicio al Ayuntamiento, que se benefició de su participación y autorizó los pagos. Por ello, coincide con el ex concejal: exigirle el reintegro supondría un enriquecimiento injusto de la Administración. En el fallo, el tribunal no impone costas a ninguna de las partes.

El abogado Vicente Holgueras inició su carrera política como candidato a la alcaldía por Vox en las elecciones de mayo de 2019. Tras los comicios, asumió el cargo de concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Aranda. Aunque Vox había impuesto, desde el primer minuto de la negociación con el PP, la importancia de participar en el gobierno, en el momento en el que Holgueras quiso dar el paso y aceptar responsabilidades en la gestión municipal, el partido verde lo expulsó por no seguir sus directrices. Holgueras continuó entonces como concejal no adscrito, participando en la Junta de Gobierno Local desde diciembre de 2021 hasta junio de 2023.