La familia de Enzo, el niño de 2 años salvado por la Policía Local de Aranda, pide un profesor de apoyo en la guardería

A 17 días de que los agentes de la Policía Local, Álvaro Salvador y Diego Díez, reciban la medalla al mérito por salvar a Enzo de un grave ataque epiléptico en Aranda de Duero, hoy conocemos al pequeño, un niño de dos años, alegre y risueño, que ya sabe lo que es luchar por la vida. Sufre, desde que le dio el primer ataque con dos meses, el síndrome de Dravet, una encefalopatía epiléptica severa y rara que comienza en el primer año de vida y se caracteriza por crisis convulsivas frecuentes y resistentes a muchos fármacos.

Pese al reto diario, su madre, Soraya, insiste en la importancia de tratar a Enzo “como un niño normal”. “Para Enzo y su recuperación es vital ir a la guardería, y por eso estamos luchando para que la Junta de Castilla y León nos ponga un técnico de apoyo, es decir, un Auxiliar Técnico Educativo (ATE)”, implora, a sabiendas de que esta figura solo está contemplada en la enseñanza obligatoria.

En su reivindicación, la familia cuenta con el apoyo del centro. “Estamos muy agradecidos. Tanto las profesoras de Enzo, Clara y Valeria, como la directora, Alicia, se están portando de maravilla y, junto a nosotros, son las primeras que se están moviendo para conseguirlo”.

Aunque Educación de Burgos les comunicó, el año pasado, que la falta de medios impedía seguir atendiendo a Enzo en esta guardería, un recurso ante la Junta de Castilla y León impidió la medida. “Nos dijeron que no iba a caminar, pero lo hace, y eso es gracias al estímulo que recibe en casa, en el cole y en el programa de estimulación temprana. Enzo, como otros niños que necesitan una atención especial, debe contar con el apoyo de un especialista desde la guardería. No tiene ningún sentido que no lo tengan”.

Se calcula que en España hay entre 1.500 y 2.000 personas con síndrome de Dravet, aunque solo alrededor de 500 han sido diagnosticadas correctamente, según datos de la Fundación Dravet. En Burgos hay siete niños con este problema y, en Aranda, están estudiando a otro, pero todavía no hay confirmación.

Además de la epilepsia, los pacientes experimentan un retraso en el desarrollo cognitivo y psicomotor, problemas de conducta y alteraciones del sueño. Hasta ahora no existe cura, pero, con la medicación adecuada, se puede reducir la frecuencia e intensidad de las convulsiones. “Dependiendo de lo que dure la crisis, le pueden quedar secuelas. Por el momento, la evolución de Enzo es buena y, aunque cada crisis es un paso atrás, por ahora no tiene carencias motoras”, señala consciente de que cuando el ataque cesa, el pequeño está aún dos o tres horas “crítico”. “Se queda muy dormido y no reacciona a estímulos externos”.

En la mayoría de afectados, la fiebre actúa como desencadenante, pero no es el caso de Enzo. Por eso, no sale nunca de casa sin su kit médico. “Aparte de sus dos medicamentos diarios, siempre llevamos en la bolsa dos bolos de diazepan, que es lo único que funciona cuando entra en crisis, y dos pulsímetros”.

Cuando llega el momento, hay que estar preparado. “Lo primero es ponerlo en situación de seguridad y controlar las pulsaciones. En torno al primer minuto, le damos el primer bolo y, si sigue y llega a los tres minutos, le damos el segundo y corriendo al hospital, pero no es fácil”, admite.

Su crisis más grave la sufrió el 2 de abril, cuando estaba en la guardería. “Fue horrible. La ambulancia no llegaba y sabemos cómo va esto. El pobre se puso moradito y, menos mal que los agentes de la Policía Local nos llevaron en su coche volando. Le salvaron. Son ángeles y no tenemos vida para agradecérselo. Fueron rápidos, profesionales y el trato fue inmejorable”, destaca. Pese a la rapidez de la actuación, la intensidad de la crisis dejó al pequeño una merma en el habla. Los padres extienden el agradecimiento al equipo de profesionales de la guardería, que "activaron el protocolo y están siempre al 100%". "Son una maravilla".

Ella lo tiene claro: “como padres, anímicamente te hace fuerte y nos ha unido aún más como familia”, asegura a sabiendas de que este tipo de problemas de salud muchas veces acaba por separar a la pareja. “Nosotros estamos aquí, unidos y decididos a sacarlo adelante y, aunque, al ser de Salamanca, no tenemos familia aquí, en cuanto levantamos el teléfono, se cogen días de trabajo para ayudarnos”.

En enero, la familia pasa a numerosa con la llegada de un nuevo bebé. “Ha sido una sorpresa y, aunque estamos un poco nerviosos por ver cómo encajará todo con Enzo, estamos muy contentos”, señala, sin olvidar a su hija mayor, de 9 años. “Enzo es mi debilidad, pero ella es mi reina”.

Aunque los expertos dicen que esta enfermedad rara es hereditaria, por el momento el estudio genético no confirma este extremo. “Yo tuve convulsiones febriles de pequeña, que luego se me quitaron a los 5 años, pero, al parecer, no está relacionado y no sabemos si se le quitará o no. Al ser una enfermedad rara y no haber dinero para investigación, cada caso es un mundo”.

A lo largo de su vida, Enzo ha sufrido diez ataques, el último este mismo domingo. “Ahora estamos en casa ya recuperándonos, porque, como el de junio, después del ataque le ha dado fiebre alta”, lamenta, con la esperanza de que el mundo escuche a estas familias.