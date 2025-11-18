“El ARU de Santa Catalina tiene que ser una realidad”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras conocer que los dos procesos de adjudicación para la rehabilitación del barrio de Santa Catalina, en Aranda de Duero, han quedado desiertos, y a sabiendas de que son obras que están sujetas a la premura de los fondos europeos, el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones, lanza un llamamiento a la calma. “El ARU se tiene que completar, de una manera u otra debe finalizarse. Gestionaremos todo lo necesario para ello”, asegura.

Hay que tener en cuenta, señala, que los ARU o Áreas de Rehabilitación Programada (ERRP) “tienen una gran complejidad de gestión”, y “para el Ayuntamiento tampoco es sencillo tramitarlos”. “Por eso adaptamos los plazos y extendemos los importes que aporta la Junta para que estos proyectos sean una realidad”.

El Área de Regeneración Urbana (ARU) de Santa Catalina, ahora llamado Entorno Residencial de Rehabilitación Programada, contempla la rehabilitación de hasta 1.076 viviendas del barrio, con mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, instalación de ascensores, así como el acondicionamiento de calles, plazas y jardines. Programado en fases, el Ayuntamiento confiaba en sacar la reforma de las 180 primeras viviendas, correspondientes a los bloques antiguos de las calles Santiago, Belorado, Briviesca, Castrojeriz, Lerma, Miranda de Ebro, Roa y Sedano, pero el Ayuntamiento no ha encontrado ninguna empresa interesada en la ejecución. Y ya van dos procesos desiertos.

Según explicaba la pasada semana el presidente de la asociación de constructores Asecón, Rubén Madrigal, hay dos problemas principales: la falta de mano de obra que sufre el sector desde la gran crisis de 2008 y la redacción de unas condiciones que “no son interesantes” y no se ajustan a la realidad del sector.