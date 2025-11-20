Vox Aranda: “IU está anteponiendo sus intereses a los de los vecinos de Aranda”

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aunque Sentir Aranda y el concejal de Ciudadanos han tenido ya la primera reunión y están intentando llegar a un acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2026, las líneas rojas impuestas por la izquierda, especialmente por Izquierda Unida, están dinamitando cualquier atisbo de consenso. “Es una pena, pero IU está anteponiendo sus intereses a los de los ciudadanos de Aranda”, lamenta el portavoz de Vox, Sergio Chagartegui.

Sobre el papel, la formación verde solo ha puesto como condición que el gobierno local acepte una de las 9 enmiendas que ha presentado. Sin embargo, tanto Podemos como Izquierda Unida han dejado claro que “no pactarán con un partido de extrema derecha” y que no permitirán que Sentir Aranda acepte ninguna de las enmiendas que afectan a las concejalías que llevan; esto es, Medio Ambiente, Servicios, Agenda 2023, Juventud, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Barrios. “Eso nos deja muy, muy limitados, porque deja fuera de la negociación cinco de las nueve enmiendas”, rechaza Chagartegui.

Él lo tiene claro: “Si tienes un socio que está vetando el desarrollo de Aranda con criterios radicales y sectarios, y, además, no está cumpliendo con los objetivos de sus concejalías, a pesar de estar liberado, a lo mejor lo que deberían replantearse es si merece la pena o no continuar con este socio”.

Empresa municipal de servicios

Una de las propuestas que dividen a IU y Vox es la empresa municipal de servicios, para la que IU quiere reservar una inversión de 700.000 euros para la puesta en marcha del nuevo servicio municipal de Parques y Jardines y la compra de maquinaria. “Nosotros lo que planteamos es reducir esta cifra a 200.000 euros y cambiar el enfoque, porque ellos están empeñados en comenzar con Parques y Jardines, un servicio complejo y muy costoso si tenemos en cuenta la maquinaria, el mantenimiento y la subrogación de cerca de 40 trabajadores. Según nuestros cálculos, condenaríamos a los arandinos a pagar unos gastos mínimos de 2 millones anuales, 548.000 euros más de lo que pagamos a día de hoy”, rechaza Vox, al recordar que el contrato está, a día de hoy, finalizado. “En el pleno salió desfavorable la continuidad forzosa, motivada por la falta de trabajo, compromiso y anticipación del concejal de Medio Ambiente”, censura.

Su formación propone comenzar con un contrato menos problemático, como el autobús urbano, las bibliotecas de verano o las piscinas climatizadas y las de verano, que suman 11 trabajadores. “Apostar por Parques y Jardines implicará asumir un producto deficitario desde el minuto uno, solo por cabezonería”, afirma. Vox destinaría este dinero al arreglo de los polígonos industriales.

Para el portavoz verde, lo importante es vigilar el cumplimiento escrupuloso de los contratos, algo que no se hace por falta de medios. “Eso es lo que no puede ser”, censura.

Fuera del debate

La negativa de IU y Podemos deja fuera del debate enmiendas como la reducción de la subvención que recibe la Asociación Feminista Ruperta Baraya o la partida de asistencia social primaria, cuyos fondos quiere destinar Vox a la adquisición de material de protección antidisturbios para la Policía Local. También la posible reducción del acondicionamiento del nuevo local municipal de Santa Catalina, con la que Vox quería arreglar los vestuarios del estadio Juan Carlos Higuero.

Una de las enmiendas más plausibles es la que afecta al incremento de la plantilla de bomberos y Policía Local, pero Sentir Aranda lo condiciona a la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que todavía sigue en el aire. La otra opción, que no convence al concejal de Ciudadanos, José Antonio Fuertes, es reducir el presupuesto de las fiestas patronales: 100.000 euros, que servirían para mejorar la programación navideña, con un refuerzo de 20.000 euros, y 80.000 euros para la adquisición de nuevos baños públicos. “Esta tampoco se podría, porque los baños públicos competen a la concejalía de Medio Ambiente”, puntualiza Chagartegui.

Bajo esta perspectiva, la única alternativa pasa por la enmienda que afecta a la propuesta del gobierno de ampliar de 3.000 a 5.000 euros el límite económico para contratos menores. “No nos parece una buena idea, porque se podría incurrir en una competencia desleal”, argumenta Sergio.

Bajo esta perspectiva, y viendo, además, la tensión que hay entre el gobierno de Antonio Linaje y el PSOE y PP, todo parece indicar que, por segunda vez en la legislatura, Sentir Aranda recurrirá de nuevo a la Cuestión de Confianza. “Eso significa que los Presupuestos se retrasarán como mínimo un mes y es una pena, porque podían haber aprovechado nuestra propuesta. Luego dirán que la oposición bloquea, cuando son ellos mismos”.

Vox mantuvo una reunión, el martes, con Sentir Aranda y Ciudadanos. Ni Podemos ni Izquierda Unida formaron parte. “El encuentro fue distendido, pero han dejado claro que respetarán los acuerdos de gobierno con sus socios”, termina el portavoz, Sergio Chagartegui.