El nuevo hotel de 5 estrellas de Peñaranda comienza a buscar a los 90 trabajadores

Aunque la apertura se ha retrasado por la dificultad de encontrar personal específico de obra, el hotel de cinco estrellas que Castilla Termal va a abrir en el histórico Palacio de Avellaneda, en Peñaranda (Burgos), comenzará a funcionar en abril de 2026. La empresa ha empezado ya a seleccionar a los trabajadores que formarán una plantilla que rondará las 90 personas.

Según explican desde el departamento de Recursos Humanos de Castilla Termal, a día de hoy se buscan perfiles de todo tipo, desde personal de operativa, como camareros, camareros de piso, cocineros o de mantenimiento, a puestos estratégicos que estarán en oficinas centrales, como responsables de áreas o el futuro puesto de director del nuevo hotel.

Con un presupuesto de 19 millones de euros, la rehabilitación de este edificio, declarado Bien de Interés Cultural y protegido por Patrimonio, no ha sido fácil. Junto al reto de encontrar determinados oficios, se han encontrado también con sorpresas, como el hallazgo excepcional, y de gran relevancia histórica, de un conjunto de armaduras que estaban sumergidas en el interior de un pozo. Según las primeras investigaciones, podrían pertenecer a la armería del VI conde de Miranda, Juan de Zúñiga y Bazán, destacado político, militar y coleccionista de finales del siglo XVI.

Un palacio magnífico

La historia de este magnífico palacio, recuerda el historiador Máximo López Vilaboa, se remonta a mediados del siglo XVI, como encargo de Francisco de Zúñiga y Avellaneda, tercer Conde de Miranda. El edificio es una joya del plateresco español que destaca por su decoración mudéjar, sus artesonados y yeserías. El 4 de marzo de 1915 fue declarado monumento arquitectónico-artístico y, el 11 de agosto de 1923, Monumento Nacional.

Entre sus propietarios de mayor renombre se encuentra Juan de Zúñiga y Avellaneda, primer Duque de Peñaranda, y, tiempo después, la Casa de Alba. Sus paredes han sido testigo del rodaje de películas como Don quijote cabalga de nuevo, interpretada por Fernando Fernán Gómez y Mario Moreno ‘Cantinflas’, o Teresa de Jesús, protagonizada por Concha Velasco.

El alcalde pide un plan de recuperación integral

El alcalde de Peñaranda, Fernando Rioja, cuenta los días para una apertura que, sin duda, supondrá un revulsivo total para este pueblo de 464 habitantes, pero también para toda la comarca. “Es una oportunidad única, que tenemos que saber aprovechar, y ahí las administraciones tienen mucho qué decir”, apremia, con la mirada puesta en un plan de recuperación integral que ayude a mantener el importante valor patrimonial de este pueblo, protegido y catalogado como uno de los más bonitos de España. “Sería muy interesante que se desarrollase un Área de Recuperación Urbana, con una estrategia que incluyese la creación de espacios que conviertan a Peñaranda en un punto de encuentro de turismo para la comarca, en el que tengan cabida artesanos, productores...”, defiende, a sabiendas de que los presupuestos locales son demasiado limitados.

Nuevo hotel

El nuevo hotel Castilla Termal de Peñaranda contará con 68 habitaciones y 12 suites. En todas se respetará al máximo la arquitectura original del edificio, conservando detalles como los artesonados de madera y otros elementos arquitectónicos. De eso se encargan la restauradora María Jesús de Pablo Yagüe y el interiorismo desarrollado por LATT Estudio. El objetivo es claro: mantener la esencia de este importante patrimonio histórico, con una experiencia que una lujo y bienestar en pleno corazón de la Ribera del Duero.

La antigua capilla del palacio se convertirá en un salón de desayunos, mientras que el antiguo claustro se cerrará, como ya hizo Castilla Termal en Burgo de Osma, para acoger el área principal de la restauración. La oferta gastronómica tomará como base los productos de proximidad, maridados con vinos de la DO Ribera del Duero. Además, como ya ha hecho en otros hoteles de la compañía, elaborarán vino propio con un pequeño viñedo que han adquirido en los alrededores de Peñaranda.

El Palacio de Avellaneda se convierte en hotel de 5 estrellas

También habrá posibilidad de concertar reuniones de empresas y organizar eventos y celebraciones, tanto en los jardines, donde se ha rehabilitado la piscina exterior, como en los salones históricos, a excepción de la Sala Embajadores, una de las estancias más emblemáticas del palacio, que se conservará como espacio para el disfrute de los huéspedes.

El confort estará garantizado con sistemas de biomasa para la calefacción y con el refuerzo de energía solar fotovoltaica. Además, se habilitarán sistemas de recogida de aguas pluviales y separación de aguas para su reaprovechamiento.

Spa

El hotel se completará con una piscina termal, con aguas mineromedicinales, y un área de tratamientos de bienestar, que contará con 12 cabinas y una amplia gama de masajes.

Castilla TermalCastilla Termal

El Palacio de Avellaneda será el sexto hotel de lujo de una marca que ya suma proyectos de éxito en Valladolid (Valbuena y el Convento de Sancti Spiritus de Olmedo), la antigua Universidad de Santa Catalina, en Burgo de Osma (Soria), el Palacio Modernista de Solares (Cantabria), y la antigua Real Fábrica de Paños de Brihuega, de Guadalajara. La compañía, que pretende duplicar el número de hoteles antes del año 2030, ultima también los preparativos para otro nuevo hotel, también de cinco estrellas, en el Monasterio de Sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir (Valencia).