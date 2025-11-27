La empresa arandina Norteña, finalista en dos premios a nivel nacional

Parte del equipo de Norteña en la entrega de los Premios de la Industria de EspañaNorteña

La empresa arandina Norteña ha quedado finalista en dos importantes premios que se han convocado este año a nivel nacional, uno veterano y otro de reciente creación. Por un lado, Norteña mide su excelencia junto a compañías conocidas como Mercagranada o la Fundación Capgemini en la categoría PYME de la VIII edición del Premio Buenas Prácticas de Gestión, que organiza el Club Excelencia en Gestión, presidido por el arandino Tomás Pascual Gómez-Cuétara.

Estos premios reconocen las gestiones empresariales excelentes, innovadoras y sostenibles. Los galardones se entregarán el 26 de noviembre en el auditorio de la Caja de Música del Palacio Cibeles de Madrid.

Por otro lado, la empresa ha sido seleccionada como finalista en los premios que ha convocado, por primera vez, la revista Emprendedores junto a Ibercaja. En este caso, ha sido en la categoría Microempresa, y los galardones se entregarán el próximo 20 de octubre en Madrid.

El objetivo de estos premios empresariales, según comunican sus organizadores, es poner en valor la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para generar empleo, abrir nuevos mercados, impulsar la sostenibilidad, mantener vivas las tradiciones familiares “y, sobre todo, inspirar con su esfuerzo diario a toda la sociedad”.

Para Jorge Bermejo, CEO de Norteña, destacar en premios nacionales promovidos por entidades de solvencia supone demostrar que, desde una empresa pequeña, se puede gestionar con la excelencia de las grandes corporaciones y que no es necesario estar en una gran ciudad para aportar valor a nuestros clientes y ser referentes nacionales en nuestro sector.

Norteña es una empresa enclavada en Aranda, especializada en la rehabilitación e impermeabilización de cubiertas, sistemas de seguridad pasiva en cubiertas y el mantenimiento de cubiertas industriales con su división Covercare. Ha recibido numerosos galardones a lo largo de su trayectoria. En 2022 fue designada Mejor Empresa 4.0, anteriormente recibió el Premio Cepyme a la Mejor Transformación Digital, el Premio FAE Innovación y ha sido finalista en el Premio Nacional Joven Empresario y Premio CEX a la excelencia en la gestión, entre otros reconocimientos.