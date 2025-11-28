La empresa Norteña se alza con el Premio a las Buenas Prácticas del Club Excelencia en Gestión

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La empresa Norteña se ha alzado con el Premio a las Buenas Prácticas del Club Excelencia en Gestión, un galardón de carácter nacional que cumple este año su octava edición. La empresa arandina se medía en la final con dos importantes rivales, la Fundación Capgemini, que competía con su proyecto de voluntariado, y Mercagranada SA, que presentaba un proyecto de separación de residuos al 80%.

Norteña ganó en la categoría Pyme con su proyecto `Conciliación que impulsa resultados. La estrategia de personas’ , relacionado con la gestión de los recursos humanos. La entrega del galardón tuvo lugar en el auditorio Caja de Música del Palacio Cibeles de Madrid con la presencia de numerosas organizaciones públicas y privadas de España. En su intervención, el CEO de Norteña, Jorge Bermejo, destacó la importancia de apostar por las personas. “Si queremos crecer necesitamos personas y muchas más personas”, señaló.

Según explicó, en la empresa hay valores muy marcados sobre los que han construido un decálogo para la gestión de las personas y la conciliación en la compañía “y ahora vemos que somos una empresa atractiva para trabajar”.

El Club Excelencia en Gestión, presidido desde 2022 por el arandino Tomás Pascual Gómez-Cuétara es muy conocido a nivel empresarial por su defensa e implicación en la mejora de los sistemas de gestión de calidad de las empresas.

Los galardones quieren poner en valor la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para generar empleo, abrir nuevos mercados, impulsar la sostenibilidad, mantener vivas las tradiciones familiares e inspirar a toda la sociedad.

Premios CEPYME

Por otro lado, Norteña opta como finalista a los Premios CEPYME en la categoría de Igualdad. En la duodécima edición, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas busca reconocer la excelencia de estas pequeñas empresas en distintas áreas. Los galardonados se desvelarán el próximo 3 de diciembre.