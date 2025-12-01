Educación elige San Gabriel para clases de refuerzo gratuitas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Colegio San Gabriel ha sido seleccionado por la Consejería de Educación para impartir diversas medidas del Programa para la Mejora del Éxito Educativo durante el curso 2025-2026, un proyecto dirigido a los alumnos que necesitan un refuerzo. Las clases han comenzado hoy, 1 de diciembre, y son gratuitas.

Con este objetivo, el colegio San Gabriel ofrece clases de acompañamiento para 1.º ESO, 4.º ESO y un refuerzo extra en junio para 4.º ESO. Estas clases están abiertas a todos los estudiantes de colegios e institutos de la provincia.

Las clases de acompañamiento al alumnado de 1º ESO se desarrollarán de lunes a jueves, de 17.00 a 19.00 horas. Está dirigido a los alumnos con dificultades en la transición entre Primaria y la ESO. Incluye un total de 8 horas semanales de refuerzo divididos en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ingles y refuerzo motivacional y habilidades de aprendizaje. Las sesiones se desarrollarán hasta el 24 de junio de 2026.

En cuanto a las clases de acompañamiento para alumnos de 4º ESO, tendrán lugar de lunes a jueves de 17.00 a 19.00 horas. Esta diseñado para los alumnoss con riesgo a no titular o con dificultades significativas en áreas instrumentales. Incluye 8 horas semanales de apoyo divididas en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas A, Matemáticas B e Inglés.

Las sesiones se desarrollarán hasta el 29 de mayo de 2026, con posibilidad de continuidad en la medida en un refuerzo intensivo programado del 1 al 24 de junio.

Las clases se impartirán fuera del horario lectivo, por profesorado de Secundaria especializado en las materias de Lengua, Matemáticas, Inglés y Servicios a la Comunidad.

Inscripción del alumnado

La inscripción es gratuita y puede realizarse en el 947545006 o por correo electrónico info@colegiosangabriel.es. Las plazas son limitadas y se asignarán por riguroso orden de solicitud.

Las familias deberán entregar al centro la autorización/solicitud, que se facilitará a través de los propios centros educativos de Aranda de Duero y la comarca o mediante solicitud por correo electrónico.

Una oportunidad real

El colegio San Gabriel anima a todas las familias de Aranda de Duero y su entorno a aprovechar esta iniciativa, que ofrece un apoyo educativo especializado, gratuito y de gran impacto en el progreso del alumnado. “Este programa supone un impulso significativo para mejorar la titulación, fortalecer competencias básicas y garantizar una igualdad real de oportunidades”, destacan.