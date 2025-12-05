Cuatro consejos de cerrajero para que no te ocupen la casa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Al que le toca, lo sabe. La ocupación es un problema real, pero ¿qué se puede hacer para evitar que te ocupen la casa? Hoy hablamos con el experto, Juan Carlos Romera, gerente de El Cerrajero de Aranda. “Lo mejor es poner una alarma; es el método más efectivo”, recomienda, sin olvidar la barrera más importante: la puerta. “Tener una buena cerradura con un buen bombín puede marcar la diferencia”, señala, a sabiendas de que los amantes de lo ajeno están especializados en las cerraduras básicas, que “son el 80%”.

Segundo consejo: “junto a una cerradura de seguridad, lo mejor es complementar con un cerrojo”. “Ya son dos cosas que tiene que romper y eso es tiempo y ruido. Cuanto más difícil se lo pongamos, mejor”.

Puerta antiocupa

En las viviendas vacías y aisladas, donde no haya vecinos que puedan avisar de la presencia de intrusos, lo más efectivo y radical es una puerta antiocupa, una plancha metálica que va anclada al marco y cuya cerradura es muy difícil de manipular.

Junto al bombín de seguridad y el cerrojo, la mirilla se puede convertir en un aliado excepcional. “El tema de las mirillas ha avanzado muchísimo, ahora, con la tecnología, puedes grabar, aunque, en ese caso, deberás contar con la autorización de la comunidad de vecinos, ya que el descansillo es una zona común”, señala, sin olvidar el móvil. “Puedes controlar casi todo, incluso abrir y cerrar por remoto”.

Tres tipos de ladrones

La seguridad ahuyenta a los ocupas y también a los ladrones. “Muchos, cuando vienen, lo hacen porque han sufrido un robo. Más allá de lo que se lleven, que entren en tu casa es una situación muy traumática. Lo mejor es prevenir”.

En su opinión, hay tres tipos de ladrones: los más inexpertos, que entran directos a la mesilla del dormitorio principal; los que destrozan a su paso; y los más profesionales, esos que te dejan incluso la casa de nuevo cerrada, como si no hubiese pasado nada, pero te la han desvalijado.

“Lo peor es entrar y ver que te han destrozado los recuerdos”

En sus más de veinte años de experiencia, Juan Carlos ha visto de todo. “Cuando te ocupan una casa y por fin la recuperas, lo peor es entrar y ver que han destrozado recuerdos o cosas familiares”, explica, con la mirada puesta también en otras aperturas delicadas, como en caso de propietarios fallecidos o desahucios con niños. “Son situaciones difíciles”.

Él es cerrajero por casualidad. Comenzó su trayectoria en otro gremio, pero por la crisis de 2008 se vio obligado a cambiar y reinventarse. “Empecé a ayudar a un amigo que tenía la ferretería en frente de Tamaca; empezamos a meternos en esto y, cuando vi que me gustaba, decidí ir a formarme con uno de los mejores cerrajeros de Europa, Miguel, y la verdad es que, desde entonces, no he parado de formarme, sobre todo en el tema electrónico que cada día se impone más. Trabajo sobre todo abriendo puertas, con seguros y con comunidades de vecinos”, termina.