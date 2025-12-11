El pequeño pueblo de Burgos que convierte el árbol de Navidad en nexo generacional

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Mejorar la vida en los pueblos depende de los servicios, de las infraestructuras, pero también de los vecinos. Moradillo de Roa estrena estas navidades su árbol más especial. Y es que, gracias a la implicación de vecinas como Sonia y Toñi, han creado un taller intergeneracional para hacer todas las decoraciones con ganchillo, y la iniciativa ha sido un éxito. “Han participado desde señoras de más de 70 años hasta adolescentes, jóvenes y también chicos. Una maravilla”, agradece Toñi Escribano, que ha ejercido de monitora.

El salón municipal, que cedió el Ayuntamiento junto a las lanas, se ha convertido cada sábado en un punto de encuentro en el que no han faltado las charlas y las risas. Tampoco la merienda. “El primer día pusimos café y unas pastas, pero luego se fue un poco de las manos y ahí había cada día un pastel, bollos...”, ríe.

El boca a boca hizo el resto. “Al principio éramos 8-10 personas, pero hemos tenido sábados de 30, con mayores, estudiantes, universitarios. Esto ha sido un lujo”, señala.

La idea partió de Sonia Arranz, una joven profesora que, aunque vive en Aranda, pasa todos los fines de semana en Moradillo, el pueblo de sus padres. “Ha sido un proyecto muy bonito que ha superado las expectativas. Ha participado mucha gente y ha habido muy buen ambiente”, asegura convencida de que este tipo de iniciativas ayudan a pasar de mejor forma el invierno.

Toñi asumió la responsabilidad de ser la profesora. “Yo he trabajado como dependienta y ya estoy jubilada, pero siempre se me han dado bien las manualidades y el ganchillo”, destaca mientras enseña el complemento que incluirá el árbol de Navidad: un pequeño Nacimiento que ha elaborado ella con troncos. “El año pasado hice el Belén con mi marido y mi cuñado, y este estamos confeccionando los Reyes Magos y las ovejitas”.

Taller de ganchillo navideño en MoradilloL.V.

Inaguración

La inauguración de este árbol de Navidad tendrá lugar el sábado 13 de diciembre, a las 20.25 horas. “Vamos a llevar panderetas y gorros de Navidad”, anima Toñi Escribano.

Desde el Ayuntamiento no esconden su orgullo. “La magia del medio rural hace que la Navidad se celebre con tradiciones que preservan intacto su encanto de siempre, con un calor y una autenticidad difíciles de igualar”, señalan, agradecidos porque, además de ser una actividad que ha embellecido el pueblo, “ha reforzado la convivencia, la colaboración y el espíritu comunitario”. “El Ayuntamiento de Moradillo de Roa, que ha apoyado esta excelente iniciativa desde el principio, invita a todos los asistentes a brindar con cava de la Ribera del Duero y a degustar polvorones al finalizar el acto, como agradecimiento a la participación y al entusiasmo del pueblo”.

Conscientes del germen creado, el taller continuará funcionando. “En cuanto terminen las fiestas, nos pondremos a hacer los banderines y mandalas para las fiestas del 15 de mayo y de septiembre”, afirma Toñi.

Programa de actividades

Lo cierto es que Moradillo de Roa es un pueblo con vida. Junto a su singular conjunto de bodegas subterráneas 'El Cotarro', que han puesto en valor los propios vecinos con el Ayuntamiento, destaca un programa de actividades que no pasa desapercibido en la comarca.

El año arranca con unos carnavales llenos de creatividad y continúa con música castellana para celebrar el Día del Padre, seguida por ritmos de jazz en el Día de la Madre. En julio, el primer sábado, el baile está garantizado con el 70's Festival, mientras que agosto trae teatro y uno de los momentos más esperados del calendario: el Festival de Swing, que reúne a bailarines de todo el país.

En septiembre tiene lugar el campeonato de golf de Lerma y, en octubre, Moradillo se impregna del espíritu alemán con su Oktoberfest, una cita en la que el vino y la música también tienen un papel destacado. Ya en noviembre, las propuestas se dividen entre un Halloween teatral donde no existe negociación posible entre truco o trato y la ocasión de encontrar el amor con 'un porrón de citas'. En diciembre, el programa se completa el día 21 con un concierto de Navidad.