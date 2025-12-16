Protección Civil Aranda reclama una sede definitiva, moderna y en el centro

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

No cobran un solo euro, pero realizan una labor fundamental. Tras 23 años al frente de Protección Civil Aranda, José Luis García pide al Ayuntamiento una sede definitiva acorde a las necesidades reales del servicio. “No podemos seguir con parches”, urge preocupado por las limitaciones del nuevo local, alquilado por 4 años. “Es verdad que tiene más espacio y cochera, pero habría que invertir mucho para acondicionarlo de verdad”.

Hay que recordar que la agrupación cambió de ubicación el pasado mes de mayo, obligado por la reconstrucción del edificio que pronto se convertirá en el primer centro de recepción de visitantes de Aranda. Aunque con el traslado ganaron un espacio que llevaban años demandando, lo cierto es que el local sigue presentando carencias importantes, como el hecho de no tener agua caliente o calefacción.

Según explica el jefe de la agrupación, la escuela taller se está encargando de hacer los baños. “Aunque la idea está bien, el problema está en que, como es lógico, están aprendiendo y van a un ritmo mucho más lento que una obra normal. Además en diciembre termina el programa y luego hay que esperar a que empiece el siguiente en abril”, señala al recordar que hasta que no terminen no se podrá instalar la caldera.

Con la obra de los baños está todo lleno de polvoL.V.

“Ayudar es la mejor forma de entender la vida”

Consciente de que, para funcionar de forma operativa, la agrupación necesita sumar por lo menos 40 voluntarios, el jefe de la agrupación hace un llamamiento a la sociedad para que completen una plantilla que, por ahora, se limita a 33 voluntarios. “Para mi ayudar es la mejor forma de entender la vida”, anima.

Para formar parte de Protección Civil Aranda solo hace falta haber cumplido los 18 años y tener ganas de aprender y de colaborar. “Aquí se lo enseñamos todo”, señala. Los servicios son variados: desde ayudar a garantizar la seguridad y la organización de eventos deportivos, sociales y culturales, a colaborar con la Policía o los bomberos en un accidente, siniestro o emergencia. “Estamos siempre que nos llaman”, afirma, agradecido al grupo de voluntarios. “Tenemos desde un joven de 18 hasta una persona de 72 años y hacemos servicios tanto en Aranda como en la comarca y donde nos reclamen, como luego hacemos nosotros cuando pedimos ayuda para la organización de Sonorama o las fiestas patronales de Aranda”.

Desde el Ayuntamiento, agradece, hay predisposición a buscar un nuevo emplazamiento que sea definitivo. “Necesitamos un local moderno o edificio de nueva construcción que esté en el centro, para no perder visibilidad, y que no esté hecho de retales como hasta ahora”, insiste con la mirada puesta en el pasado, primero en una sede raquítica de la casa de los Maestros y luego, en el mismo edificio, con un espacio más amplio, pero igual de inaccesible que el anterior. “Si edificásemos una nueva sede, podríamos compartir espacio con otras concejalías o asociaciones; hay que poner en valor el servicio de Protección Civil. Hacemos una labor social muy importante”, insiste.

Por el momento, lo que sí está mejorando son los medios materiales. Tras una inversión notable en equipación y vestuario, la plantilla acaba de estrenar dos motos de Protección Civil, “que hacían mucha falta”, y ahora el objetivo es comprar un furgón para reemplazar la furgoneta, que tiene ya 26 años. “Fue una herencia de la Policía Local”.

“Aquí no cobramos nada”

En su opinión, el futuro de Protección Civil no puede pasar nunca por pagar o remunerar a los voluntarios. “Aquí ninguno cobramos nada y así debe ser porque, en caso contrario, se desvirtuaría la esencia de lo que somos. Ser voluntario de Protección Civil es una filosofía de vida, una buena filosofía de vida. Yo animaría a todo el que se sienta preparado a dar el paso: te quita tiempo, pero te da experiencias únicas”.

La historia de la agrupación arandina se remonta al año 2002, con apenas diez servicios. Hoy supera los 135 servicios anuales y las 10.758 horas, incluyendo preparativos y formaciones. “Depende mucho del mes y de los eventos programados, pero aquí no paramos porque, además, Aranda es una ciudad especialmente activa”.