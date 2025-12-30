La Plataforma por el tren Directo exige el uso mixto para la conexión Burgos-Vitoria

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La reunión que la Plataforma por el Ferrocarril Directo ha promovido con la Junta de Castilla y León para hablar de la línea ferroviaria 102, que une Madrid con Burgos pasando por Aranda de Duero, no ha convencido a los integrantes de este colectivo ciudadano y hay varios motivos. El primero comienza en la misma convocatoria, ya que su intención era reunirse con el máximo responsable de la Junta de Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino y, sin embargo, fueron recibidos por el delegado para el Corredor Atlántico, Luis Fuentes.

Segundo motivo: según la plataforma, la respuesta ha sido totalmente “preelectoral”, sin compromisos firmes y con un planteamiento que no solucionará la conexión del Directo.

El colectivo insiste: es importante que la línea ferroviaria, que cruza el norte de Madrid, el nordeste de Segovia y la mitad de la provincia de Burgos, se incluya en este trazado del Corredor Atlántico. “No se entiende que se hable de una línea electrificada de 25 kW para la línea del Directo si no se va a conectar con ninguna con la misma electrificación”, rechaza.

Y es que, si la conexión entre Burgos y la 'Y Vasca' cuenta con esta misma potencia eléctrica, lo cierto es que solo es para pasajeros, ya que la línea convencional está electrificada únicamente a 3 kW, lo que la hará incompatible con el trazado del Directo. “Es decir, nos van a dejar con una línea sin funcionalidad y, por tanto, sin futuro, muerta. De ser así, las aspiraciones de la Junta ahora mismo serían un brindis al sol y el Ministerio estaría condenando a gran parte del territorio a la desconexión”, censura el presidente de la Plataforma, Jorge Núñez.

Desde la Plataforma señalan que lo urgente en estos momentos, “con miras al verdadero desarrollo de la provincia de Burgos, de Castilla y León, de todo el arco Atlántico y de la comunidad de Madrid”, es reclamar el uso mixto (mercancías y pasajeros) para el tramo entre Burgos y Vitoria.