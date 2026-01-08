El influencer Carlos Cuñado inicia una marcha por el tren Directo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con 523.000 seguidores en Instagram, Carlos Cuñado se ha convertido en uno de los influencers más reconocidos de Castilla y León. Famoso por dar a conocer el patrimonio, la cultura y las tradiciones, el creador de contenido ha decidido dar un paso más y ha iniciado una marcha reivindicativa por la reapertura del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, cerrada en su conexión sur desde hace más de una década.

Cuñado recorrerá a pie, durante tres días, las vías ferroviarias de la línea 102 entre Somosierra (Madrid) y Aranda de Duero, donde será recibido el sábado, a las 17.00 horas, por la plataforma ciudadana por el Ferrocarril Directo. El objetivo es claro: dar visibilidad al abandono de una infraestructura clave para la conectividad, el desarrollo económico y la cohesión territorial de las comarcas afectadas.

El recibimiento en Aranda de Duero supondrá el acto de cierre y de reconocimiento público a esta iniciativa, así como un espacio de encuentro para poner en valor el papel de la ciudad como punto estratégico del Tren Directo y como referente en la reivindicación de su reapertura. Tendrá lugar a las puertas de la estación Aranda-Montecillo.

El último día de la marcha, también el sábado 10 de enero, miembros de la Plataforma acompañarán a Carlo Cuñado en el tramo entre Boceguillas y Somosierra.

La segunda parte de esta acción llegará en el mes de abril, cuando está previsto que Carlo Cuñado realice de nuevo el recorrido, pero, esta vez, acompañado por todas las personas que deseen sumarse.

Carlo Cuñado vive en la Ribera del Duero. Es un profesional de la comunicación y la producción audiovisual, con una amplia trayectoria en proyectos culturales, sociales e institucionales, desarrollados en España y en el extranjero. El último de ellos se podrá ver el mismo sábado 10 de enero, ya que TVE2 emitirá, a partir de las 21 horas, La Vuelta al Mundo en 80 Likes, un formato de viajes que presenta junto a la periodista Eva Rojas.

Los destinos de esta primera temporada son Medellín (Colombia), las regiones de San José y Uvita (Costa Rica), los rascacielos en Nueva York, Miami o Túnez.

Dentro de Europa, los destinos escogidos son Ámsterdam (Países Bajos), Lisboa (Portugal), Praga (República Checa), Nápoles (Italia), Budapest (Hungría), Liubliana (Eslovenia) y La Valeta (Malta).