Cruz Roja cumple 100 años en Aranda. “No hay nada que llene más que ayudar a los demás”

Cuestaciones en la fiesta de la banderita en la plaza del Trigo (septiembre de 1974)Archivo de Máximo López Vilaboa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Cruz Roja Aranda está de enhorabuena, cumple 100 años de historia y, aunque en este tiempo ha evolucionado, mantiene intacto su objetivo inicial: ayudar a las personas que más lo necesitan. “No hay nada que llene más que ayudar a los demás”, asegura el presidente de Cruz Roja Aranda, Agustín Escudero, dispuesto a celebrar esta efeméride “con actividades que iremos descubriendo a lo largo del año”.

Mismo objetivo, pero en el camino han cambiado muchas cosas. “Cruz Roja Aranda siempre ha estado al lado de la sociedad, allí donde no había nadie”, señala, con la mirada puesta en los primeros camilleros, “que no tenían ni vehículos”. “Ahora, aunque seguimos vinculados a las emergencias, como incendios, la DANA o lo que pueda surgir, nos hemos especializado en la atención social, apoyando a todas las personas que sufren necesidades y, afortunadamente, trabajando codo con codo con las administraciones e instituciones”, señala.

El perfil ha cambiado, pero Agustín insiste en la importancia de abrir los ojos. “Todos podemos necesitar un día esta ayuda y Cruz Roja siempre estará con los brazos abiertos”.

1.754 personas atendidas en 2025

Los datos así lo confirman. En 2025, Cruz Roja Aranda atendió a 1.754 personas, con 6.121 intervenciones. De ello se encargó una plantilla de profesionales formada por 14 trabajadores y la desinteresada ayuda de 542 voluntarios. “Sin ellos, nada de esto sería posible”, agradece.

Agustín sabe bien de lo que habla. Ingresó en Cruz Roja a los 12 años, llamado por una corneta “que no sabía tocar” y una banda de música que, sin quererlo, marcó su destino. “Empecé en la banda y ya me quedé. Hice la mili y aquí sigo, 46 años después, con la misma ilusión”.

Hoy, Cruz Roja Aranda desarrolla múltiples iniciativas en diferentes áreas. En inclusión social, cuenta con el programa Básico FSE+, que está sufragado por el Fondo Social Europeo. “Brindamos atención individualizada y grupal a personas y familias en riesgo de exclusión, trabajando en la mejora de relaciones intrafamiliares, roles de género y empoderamiento para una mayor participación social, a través de programas que abordan soledad, violencia, pobreza energética y vulnerabilidad”, detallan desde Cruz Roja.

Cuestaciones en la fiesta de la banderita en la plaza del Trigo (septiembre de 1976)Máximo López Vilaboa

Conscientes de que el idioma es una barrera importante, Cruz Roja imparte clases de castellano en Aranda y Castrillo de la Vega, que en 2025 ayudaron a 118 personas inmigrantes.

Personas

Para las personas mayores trabaja en dos proyectos: 'Enrédate', una alternativa pensada para mayores de 65 años que “necesiten crear, mantener o reforzar la red social, o que tengan inadecuados hábitos de salud, con dificultad para seguir la pauta médica y que puedan presentar factores de riesgo de enfermedades crónicas”; y el programa de 'Atención a funciones cognitivas deterioradas', donde trabajan la memoria de forma amena y divertida. Hay tres puntos de encuentro: los martes, en Villalba y Zazuar; los miércoles, en Adrada y Gumiel; y los jueves, en Fresnillo y Aranda. En 2025 Cruz Roja Aranda ayudó a 340 mayores.

Cruz Roja cuida, además, del Medio Ambiente. El proyecto ‘Libera, unidos contra la basuraleza’ busca, desde 2017, frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales. Fue creado por la ONG ambiental decana de España, SEO/BirdLife, en alianza con Ecoembes, la organización medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de los envases. En 2026 hay cinco convocatorias para la zona sur de la provincia de Burgos: varias jornadas para limpiar, en abril, el río Bañuelos y el monte con la Asociación Villanueva de Gumiel; otras, en abril y octubre, para el estudio de microplásticos en los ríos Duero y Riaza; una jornada específica para la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, en junio; y, por último, en octubre, la instalación de cajas nido en Gumiel y Sinovas.

Infancia y Juventud

Uno de los pilares de Cruz Roja es el cuidado de la infancia y juventud. El programa de 'Promoción del Éxito Escolar' aporta apoyo académico, refuerzo de habilidades sociales y acompañamiento emocional a menores, de 6 a 16 años, en situación de vulnerabilidad, “combinando tareas, meriendas saludables y actividades lúdicas para prevenir el fracaso escolar y fomentar el desarrollo integral”. En Aranda se desarrolla los martes y jueves, de 17:00 a 18:30 horas.

Además, durante todo el año realiza visitas a los niños ingresados en el Hospital Santos Reyes y organiza talleres de ocio y tiempo libre, como los campamentos de verano, y educativos para la salud, el desarrollo afectivo y sexual, y la prevención de conductas violentas.

Empleo

Convencidos de que el trabajo es sinónimo de dignidad, Cruz Roja Aranda realiza, durante todo el año, cursos que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo para mejorar la empleabilidad de las personas.

Con Aceleradores Go de Empleo Juvenil ayuda a los jóvenes más alejados del mercado de trabajo, acelerando así su emancipación y transición a la vida adulta. En 2025 se realizaron tres cursos, con 82 personas atendidas, 37 formadas y 35 inserciones.

Puentes por la Igualdad en el Empleo Plus se centra, por su parte, en las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación, como ser migrantes, monomarentales o encontrarse en situación de violencia de género. “Estas mujeres no solo lidian con la desigualdad por ser mujeres, sino que también enfrentan barreras como la falta de corresponsabilidad, la pobreza, la precariedad laboral y la exclusión social, lo que les dificulta llevar una vida autónoma y acceder al mercado laboral en condiciones decentes”. En 2025, Cruz Roja Aranda impartió con este propósito tres cursos, en los que atendieron a 85 mujeres y lograron 44 inserciones.

Programa de personas mayores Cruz Roja ArandaCruz Roja

Además, organiza Activando Emple-Habilidad, una iniciativa dirigida a personas desempleadas en situación de alta vulnerabilidad que afrontan importantes barreras en su acceso al empleo, como la falta de formación o experiencia adecuada, el desconocimiento de los procesos de búsqueda de trabajo, la ausencia de redes de apoyo o las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, “una realidad que afecta especialmente a las mujeres”. El programa también se dirige a personas que enfrentan desafíos sociales, como quienes carecen de medios de vida, personas migrantes, personas sin hogar o con problemas de adicciones. En 2025 se desarrollaron dos cursos, con 72 personas atendidas y 61 inserciones laborales.

Por su parte, Reto Social Empresarial +Plus está orientado a personas participantes en itinerarios de inserción sociolaboral. La intervención en este proyecto se complementa con la operación Activando Emple-Habilidad y con los proyectos Desafío +45 Plus e Itinerarios para las nuevas economías. En 2025, el programa atendió a 45 personas. “Cuando todo se complica, el primer paso para salir adelante es pedir ayuda. Aquí no estamos para juzgar, estamos para ayudar”, termina, mientras invita a participar en el próximo rastrillo solidario, que empezará el 23 de enero.