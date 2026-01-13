Detenido un joven en Aranda por tráfico de drogas y coacciones a una joven grafitera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional en Aranda de Duero detuvieron el pasado día 5 de enero a un varón joven, que ha sido puesto a disposición judicial investigado por los delitos de coacciones y tráfico de drogas.

La investigación sobre los hechos comenzaba el pasado día 3, cuando a media tarde una dotación de la Policía Local sorprendía a una joven que estaba realizando grafitis en una calle del centro de la ciudad. En el registro llegó la sorpresa: 10 gramos de cocaína dispuestos para la venta por lo que fue detenida por un presunto delito contra la salud pública.

Una vez en la Comisaría de la Policía Nacional, la joven denunciaba a su vez que, días atrás, conoció en un bar a un individuo, a quien acompañó a su casa en un pueblo cercano, lugar donde éste le ofreció vender drogas, facilitándole las sustancias que le habían intervenido. Alegó que como se había negado a ello, el chico llegó a amenazarla y coaccionarla.

62,5 gramos de cocaína

Con esos datos, los agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una rápida investigación, logrando identificar al denunciado, y localizando su domicilio en una localidad situada a unos 15 kilómetros de Aranda de Duero.

El pasado día 5 de enero, provistos del preceptivo Mandamiento de Entrada y Registro concedido por la Autoridad Judicial, se procedió a la detención de este varón, así como el registro de su casa, donde se incautaron 62,5 gramos de cocaína, 7,3 gramos de hachís, 260 euros en efectivo, una báscula de precisión y 2 carabinas de aire comprimido.