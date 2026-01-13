La Plataforma por el Ferrocarril alerta a Madrid sobre el peligro de no modernizar el Corredor Central

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a buscar apoyos, la Plataforma por el Ferrocarril se ha desplazado esta mañana a Madrid para reunirse con el director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres Hernández.

El objetivo era claro: advertir a la capital de España de que las nuevas directrices de la OTAN y de la Unión Europea en materia de transporte estratégico sitúan al eje ferroviario central y a Madrid en una posición clave que “puede verse seriamente comprometida si no se adecua el Corredor Central”.

El colectivo ha aprovechado la ocasión para defender una vez más la línea del Directo, que une Madrid con Burgos a través de Aranda de Duero y que “supone una gran oportunidad para la comunidad autónoma”.

En el encuentro participaron, además, Ricardo Braojos, del Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid; Jesús López, de la Coordinadora para el Desarrollo del Nordeste de Segovia; el alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje, que acudió acompañado por el concejal de Promoción, Juan Manuel Martín; y el alcalde del municipio madrileño de Gargantilla del Lozoya, Rafael García.

Según explica el presidente de la Plataforma, Jorge Núñez, es primordial modernizar el Corredor Central, incluyendo la línea del Directo, una infraestructura que constituye “el corredor natural más directo entre Madrid y Francia”. La Plataforma sostiene que, sin esta adecuación, el eje quedaría fuera de uso efectivo, debilitando la posición de Madrid dentro de las redes logísticas europeas y militares.

Operativa y rentable

El colectivo insiste en la importancia de que el tramo Burgos–Vitoria se conciba para el uso mixto de mercancías y pasajeros, con el reto de optimizar el transporte sin necesidad de cambios de locomotora para adaptarse a los distintos tipos de vía.

Con este propósito, ha entregado a la Comunidad de Madrid un documento técnico elaborado por la Plataforma, que recoge los datos que podrían servir de acicate para aprovechar los fondos europeos, que actualmente financian hasta el 50 % de las infraestructuras que adaptan los trazados a los estándares recomendados por la UE.

Del mismo modo, el documento también desarrolla la viabilidad plena del puerto seco de Aranda de Duero y de la Línea Directa Madrid–Aranda–Burgos (102) como parte esencial de ese corredor. Según Jorge Núñez, “la documentación presentada demuestra que la línea es operativa, rentable y estratégica y que su reactivación permitiría reforzar el papel de Madrid como gran plataforma logística de Europa”.

La Plataforma solicita a la Comunidad de Madrid que traslade esta preocupación a los organismos europeos competentes, en especial a los departamentos vinculados a defensa y a las redes transeuropeas de transporte, ya que, en palabras de Núñez, “lo que está en juego no es solo una línea ferroviaria, sino la capacidad de Madrid para seguir siendo un nodo logístico clave de la OTAN y de la Unión Europea”.