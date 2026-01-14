ADRI Ribera busca cubrir un puesto de administrativo especializado en contabilidad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Asociación para el Desarrollo Rural Integral ADRI Ribera del Duero Burgalesa ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para el proceso de selección de un Administrativo con conocimientos en contabilidad.

El elegido se encargará de la gestión del programa de ayudas LEADER y el apoyo de los proyectos de desarrollo rural en su territorio de actuación. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 5 de febrero a las 14.00 horas, aunque podrá ampliarse si no se alcanzan al menos tres candidaturas completas.

Funciones del puesto

El aspirante deberá cumplir una serie de requisitos como controlar operaciones contables, atención telefónica y presencial, control de agendas, apoyo administrativo, mantenimiento de las páginas web de la asociación, especialmente en contenidos LEADER, y tramitación de subvenciones. Se valorará positivamente la residencia o disponibilidad para residir de lunes a viernes en el territorio de actuación de la Asociación.

Podrán optar al puesto personas mayores de edad con titulación mínima de Bachillerato o Grado Medio de Formación Profesional, carnet de conducir tipo B y vehículo propio.

Las candidaturas se valorarán mediante un sistema de puntuación basado en experiencia profesional, conocimientos técnicos, compromiso social y entrevista personal.