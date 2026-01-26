Comienza en Aranda el curso monográfico ‘El Patrocinio artístico de la Monarquía. Imagen y símbolo de poder ’

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El martes 27 de enero tendrá lugar la inauguración del curso monográfico ‘El Patrocinio artístico de la Monarquía. Imagen y símbolo de poder ’, una propuesta formativa de referencia en el ámbito de la Historia del Arte y los estudios sobre el poder y la representación artística.

La conferencia inaugural , que comenzará a las 19:30 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura, correrá a cargo de Ángel Aterido Fernández, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, con la ponencia titulada ‘Cosas del Real Servicio: Velázquez y Felipe IV, una relación en modo cortesano’ , en la que se analizará el papel del pintor en la corte y su relación con el monarca como ejemplo del patrocinio artístico al servicio del poder.

El curso está dirigido por René J. Payo Hernanz y José Matesanz del Barrio y está organizado por la Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico Alberto C. Ibáñez de la Fundación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación IberCaja y la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Aranda de Duero.

A lo largo de los próximos meses, el curso ofrecerá un recorrido por el patrocinio artístico de la monarquía desde la Alta Edad Media hasta la Edad Moderna, abordando cómo reyes, emperadores y élites de poder utilizaron el arte como instrumento de legitimación, propaganda y representación simbólica, a través de palacios, tapices, arquitectura, colecciones y fundaciones artísticas.

El programa contará con la participación de prestigiosos especialistas de distintas universidades españolas, así como con dos visitas de estudio a Segovia y al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, espacios declarados Patrimonio Mundial y fundamentales para comprender la relación entre arte y poder.

El curso se desarrollará los martes, de 17:30 a 19:00 horas, excepto la conferencia inaugural y está acreditado por la Dirección Provincial de Educación, siendo puntuable para oposiciones y como mérito de formación permanente. Además, se han solicitado 1,5 créditos ECTS para el alumnado de grado de la Universidad de Burgos.