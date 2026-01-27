Ribera del Duero apuesta por una cata libre para triunfar en las ferias de WineParís y ProWein 2026

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Nuevas fórmulas para destacar. La Denominación de Origen Ribera del Duero participará en Wine Paris y ProWein 2026, dos de los principales encuentros internacionales del sector del vino. El stand institucional albergará en ambos encuentros un Wine Boulevard, un túnel del vino de cata libre, en el que se presentará una cuidada selección de más de 170 vinos procedentes de más de 80 bodegas de la denominación, disponibles para su degustación por el público profesional.

Wine París se celebrará del 9 al 11 de febrero. Según explican desde el Consejo Regulador, desde su creación en 2019, se ha convertido en una de las citas imprescindibles del calendario profesional internacional. En su última edición reunió a más de 5.000 expositores y superó los 52.000 visitantes profesionales, con representación de 154 países productores.

La participación de Ribera del Duero continuará en ProWein 2026, que se celebrará del 15 al 17 de marzo en Düsseldorf (Alemania). Considerada una de las ferias monográficas de vinos y bebidas espirituosas ineludibles, ProWein reunió en su edición de 2025 a cerca de 4.200 expositores de 65 países y a unos 42.000 visitantes profesionales de 128 países.

Ambos espacios de cata estarán atendidos por personal del Consejo Regulador y por el sumiller Diego González, profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de la sumillería y la divulgación del vino. “Su presencia en ambos Wine Boulevards contribuirá a ofrecer una experiencia de cata rigurosa y contextualizada, alineada con los estándares de calidad y excelencia de la D.O. Ribera del Duero”, afirman.

Para Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D. O. Ribera del Duero, ambos espacios “son perfectos escaparates para fomentar de manera internacional la promoción de la calidad y diversidad que ofrecen los vinos de las bodegas de La Ribera del Duero, y poder catar una muestra representativa de nuestra región”.