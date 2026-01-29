El centro público de Educación para Personas Adultas de Aranda oferta cinco opciones en el segundo cuatrimestre

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El centro público de Educación para Personas Adultas de Aranda de Duero abre el periodo de matriculación para el segundo cuatrimestre. Los interesados deberán inscribirse entre el 2 y el 20 de febrero. Hay cinco opciones formativas. Para los que quieran titular en ESO, este cuatrimestre se desarrollarán los cursos 2º y 4º. “Yo animaría a todo el que se quiera sacar el título de la ESO a que se acerque para que le asesoremos”, invita el director, Héctor Díez Berzosa.

El programa, además, abre la posibilidad de prepararse para la Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de FP de Grado Medio, que se celebrará en junio, para las personas que no tengan el título de la ESO.

Más enfocados a personas extranjeras, está el taller de español, con varios niveles, que se lleva a cabo en horario de mañana; el taller para superar la prueba de adquisición de nacionalidad para inmigrantes que cumplen las condiciones establecidas por la ley, y los cursos de Aula Mentor, más de 240 formaciones online para acceder al mercado laboral con titulación oficial.

El centro público de Educación para Personas Adultas es uno de los más activos. Por lo general, la lista de espera crece cada año. “En el centro continuamos con todos los talleres de carácter anual en todas las enseñanzas formales y no formales, tanto en nuestras aulas de Aranda como en el Aula de Salas de los Infantes y el Aula de Roa, dando cobertura a toda la Ribera del Duero. Las 900 matrículas que hemos alcanzado este año nos demuestran el interés de la población por la Educación para Adultos en Aranda y su entorno, así como la necesidad de trabajar todos en su mantenimiento y difusión”, termina.