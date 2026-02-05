Aranda se prepara para el Carnaval 2026 (y hay novedades)

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Carnaval es uno de los eventos más esperados del invierno en Aranda y la próxima edición llega con novedades. Según explica el concejal del área, José Antonio Fuertes, por primera vez los premios se entregarán la misma noche del sábado, 14 de febrero, a las 23.30 horas, en lugar de en una gala posterior como solía celebrarse.

La programación comenzará el viernes, día 13, con la Fiesta de Carnaval en las ludotecas municipales ‘Almudena Carretero’ y ‘Las Francesas’ para niños de 2 a 8 años, y con el taller 'Nos disfrazamos de científicos' para menores de 4 a 12 años en el InterClub Aranda. Para participar en el taller hay que inscribirse de forma previa.

Por la tarde, los jóvenes de 12 a 18 años podrán sumarse a la fiesta de Carnaval en el Espacio Joven Aranda. El día grande llega el sábado, que comenzará con el Pasacalle de Gigantes y Cabezudos y los Dulzaineros del Duero. Por la tarde, los ribereños se volcarán un año más en el gran desfile donde ya hay apuntadas 1.300 personas. La fiesta terminará en la plaza mayor con la macrodisco ‘Magnum’.

El domingo, 15 de febrero, los niños serán los protagonistas con el concurso infantil y la fiesta 'pirata' organizada por Kamaru Teatro. Habrá premios para los mejores y regalos para todos los participantes infantiles.

Talleres infantiles

A sabiendas de que el lunes no hay colegio, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de participar en los talleres infantiles. Habrá uno de plantas aromáticas en la Casa de la Juventud, para menores de 8 a 14 años; uno de cocina, para niños de 4 a 12 años, y el espectáculo infantil 'Pequemovida Circus', en la plaza Mayor. El martes 17 de febrero cerrará la programación con el Taller de Máscaras para niños de 8 a 14 años y el espectáculo infantil 'La Guardiana de la Luz y el Dragón de la Perla' (18.00 horas), que concluirá con una chocolatada para los participantes. Durante todos los días de Carnaval, los asistentes podrán disfrutar de una churrería ubicada en el centro.

El Ayuntamiento recuerda que las inscripciones para adultos se cerraron el 30 de enero, mientras que las del Carnaval Infantil podrán realizarse hasta el 12 de febrero en la Casa de la Juventud o el 15 de febrero en la Oficina de Turismo. El concejal agradece la participación de los ampas, colectivos y vecinos así como de los voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja Española, Policía Local, servicios de limpieza y miembros del jurado.