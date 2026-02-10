Las fotos
Una roca de casi 2 toneladas golpea dos viviendas en Torregalindo
El municipio pide ayuda a la Diputación para proteger el pueblo de nuevos derrumbes
La caída de una roca de cerca de 2 toneladas ha desatado todas las alertas en el pueblo ribereño de Torregalindo. Según explica la concejala Mariví Pérez Calvo, los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero tras las intensas lluvias de esos días.
La enorme piedra cayó desde la montaña por la ladera y rebotó con fuerza golpeando dos viviendas entre las calles Fragua y Lagares. “Ha roto parte de la esquina de una casa y en la otra ha afectado a la parte del baño”, explica todavía con el susto en el cuerpo porque “podía haber sido una tragedia”. “Pasó a un metro de un coche”, señala.
Una piedra de 2 metros de alto y 1,30 de ancho
Es la primera vez que ocurre. “En alguna ocasión había caído alguna piedra pequeñita pero, desde luego, nada de este tamaño. Es que mide 2 metros de alto y 1,30 de ancho, es tremenda”, añade el alcalde Alberto Martín de Diego.
Llamamiento a la Diputación
Preocupados ante la posibilidad de que vuelva a suceder, el Ayuntamiento de Torregalindo pide ayuda urgente a la Diputación de Burgos y a la propia Junta de Castilla y León. “La montaña está ahí y el pueblo no lo podemos mover. Necesitamos que se haga un estudio para ver cómo está y cómo nos puede afectar”, apremian conscientes de que hay varias zonas que pueden ser propensas a sufrir nuevos derrumbes.
Innacesible
Por el momento, el Ayuntamiento ya ha enviado el informe que ha solicitado la administración provincial como primer paso en la búsqueda de una solución. “No es fácil porque está a 40 metros de altura y hay que subir con arnés. Es inaccesible”, señala el alcalde, convencido de que la mejor forma de solucionar el problema es picar las rocas. “Si las sujetamos siempre habrá riesgo”.
Necesitan dinero
El alcalde confía en que la Diputación aporte el dinero necesario para comprar las herramientas de taladro y que lo puedan llevar a cabo los albañiles del pueblo.