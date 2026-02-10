Una roca de casi 2 toneladas golpea dos viviendas en Torregalindo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La caída de una roca de cerca de 2 toneladas ha desatado todas las alertas en el pueblo ribereño de Torregalindo. Según explica la concejala Mariví Pérez Calvo, los hechos ocurrieron el pasado 5 de febrero tras las intensas lluvias de esos días.

La enorme piedra cayó desde la montaña por la ladera y rebotó con fuerza golpeando dos viviendas entre las calles Fragua y Lagares. “Ha roto parte de la esquina de una casa y en la otra ha afectado a la parte del baño”, explica todavía con el susto en el cuerpo porque “podía haber sido una tragedia”. “Pasó a un metro de un coche”, señala.