La Asociación ADRI Ribera Burgalesa lanza la marca ‘Territorio Di-Vino’

Decididos a seguir sumando a la Ribera del Duero, sin dejar atrás a ningún pueblo, la Asociación ADRI Ribera Burgalesa presenta la nueva marca ‘Territorio Di-Vino’, una iniciativa que busca fomentar el desarrollo turístico. “Ha llegado para quedarse”, afirma Ángel García, presidente de ADRI Ribera del Duero.

La nueva marca sustituirá a su tradicional Ribera del Duero burgalesa. “Por coherencia, hemos querido evitar confusiones con la Ruta del Vino Ribera del Duero”, añade el gerente, Héctor Ibáñez..

Bajo esta perspectiva, la marca pone en valor dos banderas que ofrecen una experiencia integral: el poder de un territorio con 2.000 años de historia y el vino de la Denominación de Origen como motor de desarrollo, pero va mucho más allá. “Con esta marca damos paso a un nuevo paraguas que impulsará el vino, pero también todos los recursos que tenemos, como el patrimonio natural e histórico, la cultura y la gastronomía”, subraya.

Acciones

Según explican, ‘Territorio Di-Vino’ se desarrollará a través de diferentes acciones promocionales. Para ello, la asociación ADRI Ribera ha firmado un convenio de colaboración con la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), que comenzó a aplicarse en 2025 con la actualización de folletos, la asistencia a las ferias de FITUR, NaturCyL e INTUR y la presentación de nuevos vídeos promocionales. En la presentación oficial, celebrada ayer en la sede de la Asociación de Empresarios de Aranda, no faltó nadie: alcaldes, guías, agentes turísticos y voluntarios del proyecto ‘Te enseño mi pueblo’. “Es un día importante”, celebran.

Según explica Héctor Ibáñez, la nueva marca no será competencia de la Ribera del Duero, sino un complemento que incluye también los territorios fuera de la Ruta del Vino, como, por ejemplo, Huerta de Rey, cuyo alcalde aparece en uno de los vídeos promocionales vendiendo con acierto las bondades de su monte. “Con esta identidad, la marca no vende un producto, sino un estilo de vida”, destaca el gerente.

Influencers

La estrategia de promoción ha contado, además, con el apoyo de tres influencers. El burgalés Carlo Cuñado visitó en abril el árbol singular de Santa Lucía, en Villovela de Esgueva; las ruinas del Monasterio de Nuestra Señora de los Valles, en Torresandino; Roa de Duero y Pedrosa, y participó en las visitas de ‘Te enseño mi pueblo’ de Guzmán y San Martín de Rubiales.

Mónica Araújo, de ‘Viajando con mami’, pasó una tarde de junio en familia disfrutando de los karts del circuito de Tubilla del Lago. También pasearon por los campos de lavanda de Caleruega y su muladar; descubrieron la ‘Petra española’ de Gumiel de Izán, así como el museo vivo de 'Las Marzas y la escuela' de Ciruelos de Cervera.

Por su parte, Clara B. Martín visitó en octubre el museo vivo ‘El Torreón’ de Haza; cató y se relajó en el spa del restaurante-hotel El Lagar de La Vid; retó a su olfato en el Museo de los Aromas de Santa Cruz de la Salceda; descubrió los murales de Tubilla del Lago y el taller de cuero de Artencuero y, como broche final, terminó en la ciudad romana de Clunia. “Sus reels y stories obtuvieron en redes más de 70.000 reproducciones y más de 20.000 cuentas alcanzadas, de las que el 15 % eran nuevos seguidores”, analizan desde el ADRI.

En cuanto a los vídeos, se han realizado tres: uno sobre turismo de naturaleza y turismo activo; otro enfocado en el público joven y el último, que recoge los testimonios de agentes del territorio. En total, han participado 14 personas de diferentes ámbitos, como bodegas, hostelería, guías turísticos, deportistas, alcaldes y voluntarios. “Además, dentro del convenio con Sodebur, hemos creado un banco de imágenes con 285 fotografías de alta calidad, a disposición de quienes las soliciten, así como un sistema de catalogación propio”.

Por último, se ha actualizado el mapa del territorio, que se irá renovando año tras año, y se han publicado cuatro nuevos folletos: 'Patrimonio sobre ruedas'; un díptico sobre 'Turismo activo'; otro específico sobre el programa ‘¿Te enseño mi pueblo?’ y un último, general del turismo de la Ribera del Duero burgalesa. La información de todos estos folletos está ligada, mediante QR, a la web de la propia ADRI Ribera, donde los datos se mantendrán actualizados.

El gerente lo tiene claro: “Tenemos un territorio con grandes posibilidades y con mucho futuro”, afirma, con la mirada puesta en proyectos tan interesantes como la próxima apertura del hotel de cinco estrellas de Peñaranda, “que va a ser un revulsivo”. Como asignatura pendiente, el experto insiste en la importancia de generar actividades de ocio y turismo en nuestro entorno. “Todos estos proyectos son susceptibles de contar con las subvenciones Leader”, anima.

Los videos los ha realizado Elit Studio.