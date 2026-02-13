Investigación en La Cueva de Roa. Una PNL del PSOE de 2024 contradice al alcalde

Imagen de la fiesta de acción de gracias en La Cueva de Roa el 23 de agosto de 2025 en la que aparecen representantes del PSOE de Aranda, algunos miembros de la corporación municipal y el Juez de Paz.La Cueva de Roa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda

El alcalde de La Cueva de Roa, uno de los cuatro pueblos de la Ribera investigados por presuntas irregularidades en la gestión del secretario que compartían, lo ha dicho en varias ocasiones: el centro multiusos Santo Domingo de Silos se ha construido con el 80% de subvenciones y el 20% restante con fondos municipales. Sin embargo, en la Proposición No de Ley que presentó el PSOE el 22 de febrero de 2024 en las Cortes, los procuradores solicitaban el apoyo económico de la Junta a este proyecto “prioritario” que está promoviendo La Cueva de Roa “con fondos propios del Ayuntamiento y el escaso dinero que le corresponde de los planes provinciales”.

La PNL presentada por los procuradores Luis Briones, Virginia Jiménez, Noelia Frutos y Jesús Puente lamentaba la falta de apoyo de la administración regional y recordaba que el Ayuntamiento había remitido en octubre de 2023 una “separata de este proyecto” a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, “para solicitar su colaboración en su construcción, sin que hasta la fecha haya habido respuesta alguna”.

En su argumentación, los procuradores destacaban la relevancia de un centro multiusos destinado a museo etnográfico y otros usos polivalentes para el municipio de La Cueva de Roa, “con el fin de promover su cultura, dar a conocer esta vertiente de la ribera del río Duero y atraer nuevos visitantes que potencien el turismo y el desarrollo económico de la zona, así como utilizarlo como lugar polivalente para diversas actividades”.

Luis Briones fue el encargado de defender esta PNL que, finalmente, fue desestimada el 3 de febrero de 2025 con los votos en contra de PP y VOX.

PNL presentada por el PSOE en las Cortes de Castilla y LeónECB

Incongruencias

Analizando el contenido de la PNL, la información choca de forma frontal con el comunicado que hizo público el alcalde de La Cueva de Roa, Ignacio Arranz, el pasado 5 de diciembre, cuando afirmó que el edificio se había financiado en un 80% con subvenciones y el 20% restante con fondos municipales. Ambas afirmaciones no solo son contradictorias: son radicalmente opuestas.

Según datos proporcionados por la Diputación de Burgos, las subvenciones recibidas de los planes provinciales para el edificio desde el año 2016 a 2025 ascienden a 239.613,23 euros. Si ajustamos esta cifra a lo afirmado por la PNL, podríamos estar ante porcentajes invertidos y ahora sí parece que el presupuesto rondaría el millón de euros, lo que, además, se comprueba con las liquidaciones de los presupuestos donde, solo en el Capítulo VI, se superan desde el comienzo de los trabajos los 900.000 euros.

Imagen del polémico centro multiusosECB

Pero lo cierto es que poco o nada encaja. En la PNL, el PSOE habla de que la obra supera “ampliamente la cantidad de los 400.000 euros”. El alcalde, por su parte, ha dado varias cifras, todas distintas. El 5 de marzo de 2023 aseguraba en prensa haber invertido cerca de 700.000 euros, una cifra que, dada la fecha de publicación, no tenía en cuenta las inversiones que se realizaron a posteriori en el resto del año 2023, así como en 2024 y 2025.

En el comunicado del 5 de diciembre de 2025 hablaba, sin embargo, de 580.000 euros, lo que, con IVA, supera los 700.000 euros para el proyecto completo. Aunque los concejales más reticentes han intentado preguntar por estas diferencias, nunca se les ha proporcionado una cifra de la inversión realizada. La opacidad es total.

Todo por aclarar

La PNL confirma, por otro lado, lo que ya publicó este periódico. El edificio se proyectó “en diversas fases”, cuando, por ley, una obra de esas características debía haberse adjudicado como un proyecto único. Sin embargo, y como reconoció el Ayuntamiento por escrito, todas las obras han sido adjudicadas mediante contratos menores. No ha sido la única irregularidad denunciada. La obra comenzó, como también adelantó este periódico, sin proyecto inicial y así se trabajó de 2014 a septiembre de 2019, cuando el Consistorio contrató a un estudio de arquitectura de Burgos para legalizar la obra.

Por otro lado, falta documentación trascendental en un contrato público. Según la PNL que presentó el PSOE, el proyecto se dividía en separatas, pero el alcalde asegura que, a día de hoy, no hay separatas en el archivo municipal. Tampoco figuran las certificaciones de obra, único documento técnico oficial que permite acreditar la obra ejecutada, sus mediciones y la valoración económica. Su desaparición, advierten los expertos consultados, impide saber qué se ha ejecutado, el valor real y si lo abonado a los contratistas se corresponde con lo técnicamente certificado. La investigación continua.